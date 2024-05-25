Культура мира и средние державы. О чем говорил Президент Казахстана на сингапурской лекции

В рамках государственного визита Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с 46-й сингапурской лекцией «Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие», в которой высказал свое видение роли средних держав в обеспечении глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сингапурские лекции, организуемые Институтом Юсофа Исхака (ISEAS) с 1980 годов, предоставляют уникальную возможность для академических кругов, политологов, дипломатов и молодых ученых из первых уст услышать позицию глав государств и видных мировых политиков.

Приветствуя участников мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сингапур оставил особый след в его биографии.

— Я служил здесь молодым дипломатом много десятилетий назад и очень рад вернуться вновь, чтобы воочию убедиться в том, как ваша страна продолжает добиваться больших успехов. Действительно, выдающиеся экономические преобразования Сингапура, осуществленные под дальновидным руководством его отца-основателя Ли Куан Ю, стали ярким примером успешного государственного строительства и экономического роста. Ваша страна вдохновляет Казахстан на выбор собственного пути к прогрессу и процветанию. Безусловно, бесценный опыт, который я получил во время пребывания в Сингапуре, повлиял на мое видение будущего Казахстана в этом быстро меняющемся мире, — подчеркнул Президент.

Говоря об общественно-политических преобразованиях в нашей стране, Глава государства обратил внимание на схожесть целей и принципов программы «Справедливого Казахстана» с программой «Вперед, Сингапур», которую инициировал Премьер-министр Лоуренс Вонг.

— Эти документы ставят общество в центр всех преобразований и предполагают, что плоды прогресса должен ощутить каждый гражданин. Масштабная национальная трансформация — это сложный процесс, но, как бы ни было трудно, мы не свернем с этого стратегического пути. В прошлом году наша экономика выросла на 5,1%. Мы намерены удвоить ВВП до 450 миллиардов долларов к 2029 году. Чтобы достичь этой амбициозной цели, мы должны обеспечить ежегодный рост на 6% за счет создания современной экономики, основанной на знаниях и инновациях. Мы стремимся укрепить свои позиции в качестве надежного центра для бизнеса, финансов, талантов и инноваций, подобно тому, как это делает Сингапур, — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о проводимых в Казахстане инвестиционной политике и диверсификации экономики.

По его мнению, несмотря на географическую отдаленность и различия в территории и истории, Казахстан и Сингапур разделяют многие общие ценности и сталкиваются со схожими вызовами.

— В январе 2024 года Германский институт международных отношений и безопасности впервые включил Казахстан в число средних держав мира. Я осведомлен, что сингапурцы предпочитают говорить о себе как о небольшой стране. Однако, на мой взгляд, финансовое и экономическое влияние Сингапура, стратегическое расположение на жизненно важных международных морских путях, его 30-е место из 145 стран в обзоре Global Firepower 2024 года демонстрируют, что ваша страна обладает более высоким положением. Кроме того, стратегическое мышление и эффективная дипломатия превратили Сингапур в связующий мост между Востоком и Западом, — отметил Глава государства.

Рассуждая о роли новых средних держав, таких как Казахстан и Сингапур, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на значительные изменения в ландшафте глобальной безопасности, открывающие как широкие возможности, так и серьезные риски.

— Мы сталкиваемся со множеством кризисов, начиная с геополитической напряженности и заканчивая макроэкономическими трудностями, участившимися климатическими катастрофами. Глобальная архитектура безопасности быстро разрушается, а взаимное недоверие между державами углубляется. Очевидно, что «дивиденды мира», полученные после Холодной войны, иссякают. Поскольку мировые военные расходы в прошлом году выросли до рекордного уровня в 2,2 трлн долларов, что ведет к новой гонке вооружений. Несмотря на все усилия, человечество становится жертвой новых военных конфликтов. Проблемы, связанные с экстремизмом и терроризмом, кибернетикой и космосом, искусственным интеллектом, изменением климата, масштабной миграцией и эпидемиями, еще больше усугубляют глобальную безопасность. Однако Астана и Сингапур как развивающиеся средние державы не могут просто согласиться с поляризацией и разделением. Слишком многое поставлено на карту. Если не принять меры, мы погрузимся в новую холодную войну, — считает Президент.

В данном контексте Глава государства заявил, что наша страна, идущая по пути строительства Справедливого Казахстана, твердо привержена принципам и ценностям ответственной дипломатии.

— Все внешние партнеры, хорошо понимая, к чему призывает Астана, видят в нас надежных и проверенных партнеров. Мы будем оставаться открытыми и связанными с миром, продвигая «Казахстан, приверженный глобализации», — это внешнеполитический курс нашей страны. Только так мы сможем преуспеть в этой новой эпохе затянувшейся неопределенности. Как следствие, мы не можем позволить себе быть благодушными и пассивными. Оставаясь открытыми миру, мы проявляем бдительность и проактивность в противодействии внешним вызовам. Мы никогда не будем колебаться в защите законных прав и интересов Казахстана, не говоря уже о том, чтобы жертвовать нашими основными интересами. Иногда к нашей позиции относятся скептически, критикуют за нейтральность. Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения. Этот выбор является нашей сильной стороной, позволяющей нам помогать преодолевать глубокие разногласия — от территориальных споров до идеологических конфликтов, — подчеркнул Президент.

В качестве примера Касым-Жомарт Токаев привел усилия по содействию мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, посредничество по иранской ядерной программе, Астанинский процесс по урегулированию сирийского конфликта, а также недавнюю отправку в район Голанских высот первого самостоятельного миротворческого контингента по миссии ООН.

Как считает Глава нашего государства, сингапурская дипломатия также вносит значительный вклад в решение многих глобальных проблем.

— Здесь мы отдаем должное Сингапуру за проведение крупных саммитов, включая эпохальную встречу между Председателем КНР Си Цзиньпином и бывшим Президентом Тайваня Ма Инцзю в 2015 году и исторический саммит между США и Северной Кореей, — отметил Президент.

В то же время Глава государства убежден, что никакие «добрые услуги» по мирному урегулированию споров не могут заменить эффективно функционирующую систему многостороннего сотрудничества.

— Мы должны предотвращать войны, а не пытаться их прекратить. Несколько десятилетий назад мы встретили эпоху после Холодной войны с надеждой и оптимизмом, представляя себе процветающее будущее. Однако сегодня это видение омрачено надвигающимися угрозами и всепроникающим чувством обреченности. Следует обновить многосторонние институты, чтобы восстановить их авторитет и вдохнуть новую жизнь в мультилатерализм, начиная с давно назревшей реформы ООН. Мы не добьемся успеха в решении этих задач без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Это безотлагательная потребность нашего времени, отвечающая интересам подавляющего большинства человечества. Я твердо убежден, что голоса средних держав и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны, — сказал Президент.

В преддверии Саммита будущего ООН, который состоится в сентябре 2024 года, он призвал мировое сообщество задуматься о многостороннем подходе, основанного на принципах учета всех мнений, вовлеченности и инклюзивности.

— Приверженность Казахстана к многостороннему подходу непоколебима. В этом году мы председательствуем в шести международных структурах: Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации Договора о коллективной безопасности, Исламской организации по продовольственной безопасности и Международном фонде спасения Арала. Ни для кого не секрет наличие крупных пробелов в системе глобального управления. COVID-19 показал, что странам важно «строить мосты, а не стены», чтобы преодолевать общие проблемы. Пожалуй, самая разрушительная из них — ядерная угроза. Казахстан серьезно пострадал от испытаний ядерного оружия, поэтому мы будем продолжать нашу борьбу за мир, свободный от ядерных арсеналов, — заявил Президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, полиэтническое и многоконфессиональное общество считается сильной стороной Казахстана и Сингапура.

— В сентябре прошлого года я опубликовал статью в газете The Jerusalem Post под заголовком «Религиозные лидеры могут способствовать установлению мира во всем мире». Культура мира может быть основана только на принципах единства в многообразии и взаимного уважения. В этом смысле Съезд лидеров мировых и традиционных религий под началом Казахстана стал уникальной площадкой для развития диалога и продвижения общих ценностей. Мы приветствуем инициативу Сингапура по проведению Международной конференции по сплоченным обществам (ICCS). В апреле 2022 года я подписал Закон о ратификации Сингапурской конвенции о медиативных соглашениях, которая повышает эффективность процесса трансграничного признания и обеспечивает исполнение соглашений о посредническом урегулировании, — сказал Президент.

Как подчеркнул Глава государства, существует множество других областей, в которых Казахстан и Сингапур могут тесно взаимодействовать. К ним можно отнести борьбу с изменением климата, управление водными ресурсами и усилия по решению глобальной продовольственной безопасности.

— Инициатива Казахстана по открытию Проектного офиса стран Центральной Азии по изменению климата и «зеленой» энергетике в Алматы могла бы сыграть значительную роль в решении этих вопросов. Мы также планируем провести Региональный климатический саммит под эгидой ООН в 2026 году. Вода первой подвержена влиянию климатического кризиса, при этом являясь одной из основных его причин. Более 2 млрд человек в мире не имеют доступа к качественной питьевой воде. Я выражаю признательность Президенту Тарману Шанмугаратнаму за его усилия в качестве сопредседателя Глобальной комиссии по экономии воды. Мы рассчитываем на его ценнейший вклад в работу One Water Summit, который пройдет в этом году по инициативе Казахстана и Франции в рамках конференции ООН, — сказал Президент.

Глава государства также высказался о роли Центральной Азии и АСЕАН в международных отношениях.

— Поддерживая мирные отношения со всеми ведущими державами, страны Центральной Азии обладают большими возможностями. Молодое и энергичное население, растущий средний класс, богатые природные и сельскохозяйственные ресурсы, транзитный потенциал создают прочную основу для роста. Когда экономика региона динамично развивается, он также приобретает стратегическое значение. Ежегодные консультативные встречи лидеров стран Центральной Азии, Центральноазиатская зона, свободная от ядерного оружия, Международный фонд спасения Арала свидетельствуют о способности региона к самостоятельному сотрудничеству. Я приглашаю всех партнеров взглянуть на наш регион сквозь призму открывающихся возможностей. На мой взгляд, понятие «пересекающихся кругов друзей», которое Сингапур предложил для создания более открытой и инклюзивной региональной архитектуры на пространстве АСЕАН, вполне актуально и для Центральной Азии. Именно поэтому Центральная Азия взяла на себя инициативу по созданию формата сотрудничества С5+. Мы намерены работать вместе со всеми заинтересованными сторонами для решения актуальных региональных задач, — отметил Президент.

Подводя итоги своего выступления, Глава государства призвал укреплять партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и общих целях, и прилагать общие усилия во имя построения более мирного и процветающего будущего для всех.

По завершении лекции Глава государства ответил на ряд вопросов, касающихся урегулирования геополитических конфликтов, обеспечения международной безопасности, роли средних держав и перспектив развития сотрудничества Казахстана и Сингапура.