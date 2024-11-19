Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: семья погибшего простила водителя

Дело рассматривается в Алмалинском районном суде под председательством судьи Кайрата Иманкулова. На скамье подсудимых — 28-летняя Анель Сартаева, которая обвиняется по части 3 статьи 345 УК РК, то есть в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Она находится под домашним арестом.

В ходе судебного процесса прокурор зачитала обвинительный акт. Следствие установило, что 26 июня этого года водитель Сартаева, управляя на основании страхового полиса технически исправным автомобилем марки Kia Sportage, двигалась по улице Масанчи в южном направлении. Около 13:55, подъезжая к перекрестку улиц Масанчи и Макатаева, в нарушении требований пункта 13.11 Правил дорожного движения, согласно которому «на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения», а также игнорируя дорожный знак 2.4 «уступите дорогу», она продолжила движение на перекресток, не уступив дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге. В результате, выехав на проезжую часть улицы Макатаева, она совершила столкновение с автобусом марки Golden Dragon под управлением водителя И. 1969 года рождения, следовавшего по главной дороге улицы Макатаева в восточном направлении по полосе, предназначенной для общественного транспорта, на разрешающий сигнал светофора.

— После столкновения автобус по инерции совершил наезд на светофорный объект, а затем выехал на тротуар с южной стороны улицы Макатаева, где наехал на магазин, расположенный по адресу улица Макатаева, 154. В результате ДТП пассажир автобуса К., 2004 года рождения, скончался на месте происшествия. Остальные пассажиры были доставлены в медицинские учреждения с телесными повреждениями, — зачитала прокурор.

Анель Сартаева признала свою вину в полном объеме и раскаялась. Кроме того, она рассказала, как произошло ДТП.

— Я выехала в сторону своего дома в 13:55, ехала домой. Моей дочке было 4 месяца, и я поехала её покормить. Я ехала по улице Масанчи, проехала бизнес-центр «Лотус», затем шлагбаум, посмотрела налево и дождалась, когда все машины проедут. Так как на улице Масанчи нет светофора, я ждала, когда дорога станет пустой. Я направилась вверх по Масанчи, пересекая улицу Макатаева, и когда начала двигаться, почувствовала столкновение — сработала подушка безопасности, и я на некоторое время потеряла сознание. Смотрю налево и там уже стоит автобус. И люди… Я сразу вышла из машины, дверь не открылась, но я как-то смогла её вытолкнуть, ко мне подбежали на помощь люди, но я ушла от них в состоянии шока, затем я пошла к автобусу. Я сделала всё, что могла: звонила в скорую, но телефонная линия была занята. Меня хотели госпитализировать, но я отказалась, так как считала, что должна оставаться на месте происшествия. Позже приехали полицейские, спросили, кто является владельцем автомобиля. Я подняла руку, и они ко мне подошли, сразу попросили техпаспорт, я отдала все необходимые документы. Так прошло моё задержание. В дальнейшем в рамках следствия я сразу признала вину и приезжала по каждому вызову, — сказала она.

Отвечая на уточняющие вопросы участников процесса, она сообщила, что ехала со скоростью 20 км/ч, что подтверждается экспертизой. Также она отметила, что за рулём находится уже 9 лет. По её словам, она часто ездила по этой дороге, но в последнее время редко, так как была в декрете. Сейчас её ребёнку 9 месяцев.

Кроме того, подсудимая добавила, что в ходе досудебного расследования её семья встретилась со всеми пострадавшими и возместила им моральный и материальный ущерб. Были принесены извинения за произошедшее, и все пострадавшие их приняли, отказавшись от каких-либо материальных претензий.

Она также попросила прощения у всех пострадавших и у родственников погибшего.

— Я очень хотела извиниться перед пострадавшими, но у меня не было возможности. Мне очень жаль, что так произошло, и я не могу словами передать, насколько мне жаль. Я сильно переживала за эту ситуацию и за вашу семью. Я не представляю, какое это огромное горе. Я выражаю глубокие соболезнования. Мне очень тяжело из-за всего случившегося. Простите, пожалуйста, за все, что произошло. Я надеюсь, что такое горе больше никогда не коснется вашей семьи. Я молюсь за это каждый день, за его душу (покойного). Я также хотела бы попросить прощения у всех пострадавших. Пусть у вас все будет хорошо, — попросила она, сдерживая слёзы.

Брат погибшего рассказал об обстоятельствах происшествия. Он сообщил, что его брат работал в магазине обуви в ТРЦ и в тот день ехал на автобусе. Ближе к вечеру он узнал, что его брат попал в аварию и его везут в морг. Когда он находился в морге, к нему приехал отец девушки и предложил возмещение материального и морального ущерба, но он отказался, поскольку у их семьи нет проблем с деньгами. Также он ответил, что примет извинения обвиняемой.

Напомним, 26 июня водитель автомобиля марки KIA, пересекая улицу Макатаева, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута. От удара автобус выкинуло на тротуар, и он протаранил магазин.

В результате ДТП один человек погиб, еще 25 пассажиров получили травмы. Позже очевидцы рассказали о ДТП.