Автобус врезался в магазин в Алматы: есть жертвы

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Алматы сегодня, 26 июня. По факту аварии полицейские возбудили уголовное дело, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции города, происшествие произошло в 14.20 в Алмалинском районе Алматы.

По предварительным данным, водитель KIA, пересекая улицу Макатаева, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, который впоследствии допустил наезд на препятствие.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 пассажиров автобуса, еще один пассажир скончался на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.