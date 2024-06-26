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    15:15, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Автобус врезался в магазин в Алматы: есть жертвы

    Автобус врезался в магазин в Алматы: есть жертвы
    Фото: кадр из видео

    Смертельное ДТП с автобусом произошло в Алматы сегодня,  26 июня. По факту аварии полицейские возбудили уголовное дело, передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в департаменте полиции города, происшествие произошло в 14.20 в Алмалинском районе Алматы.

    По предварительным данным, водитель KIA, пересекая улицу Макатаева, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, который впоследствии допустил наезд на препятствие.

    В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 пассажиров автобуса, еще один пассажир скончался на месте происшествия.

    По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.

    Теги:
    ДТП Автобус Видео Алматы Происшествия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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