Очевидец рассказал о смертельном ДТП с автобусом в Алматы

В Алматы произошло столкновение автобуса с легковым автомобилем, в результате которого один человек погиб, а 25 пассажиров получили травмы. Корреспондент Kazinform посетил место происшествия и ознакомился с текущей ситуацией.

Асем Саргалиева, находившаяся на рабочем месте в момент аварии, рассказала, что сразу вызвала скорую помощь после происшествия. По ее словам, легковой автомобиль при повороте с перекрестка столкнулся с автобусом.

Фото: Досбол Атажан

— Я работаю на первом этаже здания напротив места аварии. Сегодня видела, как легковушка поворачивала и врезалась в автобус. Вышла на улицу и увидела, как пассажиры разбивали окна автобуса, чтобы выбраться. Я услышала, как люди кричали и звали на помощь, и сразу же позвонила в скорую. Мои коллеги помогли вывести пострадавших из автобуса. У некоторых были переломы и кровотечения на руках и ногах. Скорая приехала через 5 минут, полиция через 8-9 минут, — сказала она.

Асем Саргалиева также упомянула, что погибший человек выходил из магазина в момент происшествия.

Фото: Досбол Атажан

— Я заметила, как этот человек выходил из магазина, и его сбил автобус, — рассказала свидетельница.

Отмечается, что с места происшествия уже убрали автобус и огорожена поврежденная часть здания. Ограждения с тротуара сняты, и люди могут свободно передвигаться.

Ранее сообщалось, в Алматы произошло смертельное ДТП с автобусом, погиб один человек.

В управлении здравоохранения города Алматы сообщили, что пострадали 25 пассажиров, находившихся внутри автобуса.