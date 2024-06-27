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    20:10, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Очевидец рассказал о смертельном ДТП с автобусом в Алматы

    автобус апаты
    Фото: Досбол Атажан

    В Алматы произошло столкновение автобуса с легковым автомобилем, в результате которого один человек погиб, а 25 пассажиров получили травмы. Корреспондент Kazinform посетил место происшествия и ознакомился с текущей ситуацией.

    Асем Саргалиева, находившаяся на рабочем месте в момент аварии, рассказала, что сразу вызвала скорую помощь после происшествия. По ее словам, легковой автомобиль при повороте с перекрестка столкнулся с автобусом.

    автобус апаты
    Фото: Досбол Атажан

    — Я работаю на первом этаже здания напротив места аварии. Сегодня видела, как легковушка поворачивала и врезалась в автобус. Вышла на улицу и увидела, как пассажиры разбивали окна автобуса, чтобы выбраться. Я услышала, как люди кричали и звали на помощь, и сразу же позвонила в скорую. Мои коллеги помогли вывести пострадавших из автобуса. У некоторых были переломы и кровотечения на руках и ногах. Скорая приехала через 5 минут, полиция через 8-9 минут, — сказала она.

    Асем Саргалиева также упомянула, что погибший человек выходил из магазина в момент происшествия.

    автобус апаты
    Фото: Досбол Атажан

    — Я заметила, как этот человек выходил из магазина, и его сбил автобус, — рассказала свидетельница.

    Отмечается, что с места происшествия уже убрали автобус и огорожена поврежденная часть здания. Ограждения с тротуара сняты, и люди могут свободно передвигаться.

    Ранее сообщалось, в Алматы произошло смертельное ДТП с автобусом, погиб один человек.

    В управлении здравоохранения города Алматы сообщили, что пострадали 25 пассажиров, находившихся внутри автобуса.

    Теги:
    ДТП Автобус Алматы Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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