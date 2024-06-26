ДТП с автобусом в Алматы: число пострадавших возросло

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Алматы, которое произошло сегодня в Алмалинском районе, передает агентство Kazinform.

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса № 18, пострадало 25 человек. К сожалению, один пострадавший скончался до приезда бригады службы скорой медицинской помощи.

— Двоим была оказана медицинская помощь на месте, и отправлены на амбулаторное лечение. 22 пострадавших были доставлены в стационары города, где у всех состояние оценивается как средней степени тяжести. Среди пострадавших, также трое подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет. Их состояние также средней степени тяжести: один ребенок получил ушибы колена и живота, у другого — закрытый перелом костей носа, у третьего — закрытый перелом большеберцовой кости справа. В настоящее время пациентам проводятся необходимые лечебные мероприятия и обследования. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, — сообщили в управздраве города.

Напомним, ранее в Алматы произошло ДТП с автобусом, который столкнулся с авто и в результате врезался в магазин. Сообщалось о 16 пострадавших и одном погибшем.