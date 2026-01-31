Службы аэропорта Алматы отработали действия при выявлении вируса Нипах

Тренировка была направлена на проверку готовности служб пункта въезда к выявлению и локализации особо опасных инфекций, включая вирус Нипах.

Фото: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

В учениях приняли участие специалисты санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, инфекционного стационара, пограничной службы КНБ, таможенной службы, департамента полиции, международного аэропорта Алматы.

Фото: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

— По сценарию был выявлен пассажир с подозрением на вирус Нипах. Все службы отработали полный алгоритм действий — от первичного санитарно-карантинного контроля и изоляции до госпитализации условного пациента, проведения противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. По итогам учений подтверждена высокая степень готовности и слаженность межведомственного взаимодействия, — сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

Фото: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

Действующие алгоритмы позволяют оперативно реагировать на потенциальные биологические угрозы и минимизировать риски для населения.

— Состоялось рабочее совещание с анализом проведённых мероприятий и выработкой рекомендаций по дальнейшему усилению взаимодействия. Проведение подобных учений является важным элементом системы санитарной охраны государственной границы и направлено на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности страны, — говорится в сообщении.

Фото: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

Также отмечается, что в 2025 году санитарно-карантинный контроль прошли 7,2 млн пассажиров. У 86 человек выявлены признаки повышенного эпидемиологического риска, все они осмотрены медицинскими работниками. Случаи особо опасных инфекционных заболеваний не зарегистрированы.

Ранее сообщалось, что власти Индии усиливают противоэпидемические мероприятия в восточном штате Западная Бенгалия после подтверждения пяти случаев заражения вирусом Нипах. Среди заболевших есть врачи и медсестры. Несколько стран также усилили санитарный контроль на границах из-за вируса Нипах.

В Национальном центре общественного здравоохранения РК выпустили рекомендации для казахстанских туристов, находящихся в Индии, в связи с выявлением случаев заражения вирусом Нипах.