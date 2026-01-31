РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:21, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Службы аэропорта Алматы отработали действия при выявлении вируса Нипах

    В Международном аэропорту Алматы прошли межведомственные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, передает Kazinform.

    ж
    Фото: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

    Тренировка была направлена на проверку готовности служб пункта въезда к выявлению и локализации особо опасных инфекций, включая вирус Нипах.

    ж
    Фото: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

    В учениях приняли участие специалисты санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, инфекционного стационара, пограничной службы КНБ, таможенной службы, департамента полиции, международного аэропорта Алматы.

    ж
    Фото: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

    — По сценарию был выявлен пассажир с подозрением на вирус Нипах. Все службы отработали полный алгоритм действий — от первичного санитарно-карантинного контроля и изоляции до госпитализации условного пациента, проведения противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. По итогам учений подтверждена высокая степень готовности и слаженность межведомственного взаимодействия, — сообщает  Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

    ж
    Фото: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

    Действующие алгоритмы позволяют оперативно реагировать на потенциальные биологические угрозы и минимизировать риски для населения.

    — Состоялось рабочее совещание с анализом проведённых мероприятий и выработкой рекомендаций по дальнейшему усилению взаимодействия. Проведение подобных учений является важным элементом системы санитарной охраны государственной границы и направлено на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности страны, — говорится в сообщении.

    ж
    Фото: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

    Также отмечается, что в 2025 году санитарно-карантинный контроль прошли 7,2 млн пассажиров. У 86 человек выявлены признаки повышенного эпидемиологического риска, все они осмотрены медицинскими работниками. Случаи особо опасных инфекционных заболеваний не зарегистрированы.

    Ранее сообщалось, что власти Индии усиливают противоэпидемические мероприятия в восточном штате Западная Бенгалия после подтверждения пяти случаев заражения вирусом Нипах. Среди заболевших есть врачи и медсестры. Несколько стран также усилили санитарный контроль на границах из-за вируса Нипах.

    В Национальном центре общественного здравоохранения РК выпустили рекомендации для казахстанских туристов, находящихся в Индии, в связи с выявлением случаев заражения вирусом Нипах.

    Теги:
    Здравоохранение Авиация Санэпидконтроль Аэропорт Алматы Минздрав РК
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают