    03:11, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Несколько стран усилили санитарный контроль на границах из-за вируса Нипах

    Ряд стран усилил контроль за пассажирами, прибывающими из Индии из-за вспышки вируса Нипах, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Ранее Министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что санитарный и карантинный контроль на границе был ужесточен, «с особым вниманием к гражданам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии».

    Власти Кыргызстана, и Узбекистана также усилили медицинский контроль на пунктах пересечения границы.

    Во вторник информационное агентство 24.kg сообщило со ссылкой на Министерство здравоохранения Кыргызстана, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

    — Нет причин для паники. Система здравоохранения страны готова оперативно реагировать на любые потенциальные эпидемиологические угрозы, — заявило министерство.

    Ведомство подтвердило, что «для предотвращения возможного ввоза инфекции» на границе усилен санитарный контроль.

    Об отсутствии случаев заболевания сообщили и в Узбекистане, где также усилен контроль на границе. Они уверяют, что «вероятность проникновения этой болезни в нашу страну очень низкая».

    Таиланд начал проверять пассажиров в трех аэропортах, которые принимают рейсы из Западной Бенгалии. Непал проверяет не только прибывающих в аэропорт Катманду, но и тех, кто въезжает в страну через сухопутные пограничные пункты с Индией.

    Ранее сообщалось, что власти Индии усиливают противоэпидемические мероприятия в восточном штате Западная Бенгалия после подтверждения пяти случаев заражения вирусом Нипах. Среди заболевших есть врачи и медсестры.

    В Национальном центре общественного здравоохранения РК выпустили рекомендации для казахстанских туристов, находящихся в Индии, в связи с выявлением случаев заражения вирусом Нипах. 

