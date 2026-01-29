Несколько стран усилили санитарный контроль на границах из-за вируса Нипах

Ранее Министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что санитарный и карантинный контроль на границе был ужесточен, «с особым вниманием к гражданам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии».

Власти Кыргызстана, и Узбекистана также усилили медицинский контроль на пунктах пересечения границы.

Во вторник информационное агентство 24.kg сообщило со ссылкой на Министерство здравоохранения Кыргызстана, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

— Нет причин для паники. Система здравоохранения страны готова оперативно реагировать на любые потенциальные эпидемиологические угрозы, — заявило министерство.

Ведомство подтвердило, что «для предотвращения возможного ввоза инфекции» на границе усилен санитарный контроль.

Об отсутствии случаев заболевания сообщили и в Узбекистане, где также усилен контроль на границе. Они уверяют, что «вероятность проникновения этой болезни в нашу страну очень низкая».

Таиланд начал проверять пассажиров в трех аэропортах, которые принимают рейсы из Западной Бенгалии. Непал проверяет не только прибывающих в аэропорт Катманду, но и тех, кто въезжает в страну через сухопутные пограничные пункты с Индией.

Ранее сообщалось, что власти Индии усиливают противоэпидемические мероприятия в восточном штате Западная Бенгалия после подтверждения пяти случаев заражения вирусом Нипах. Среди заболевших есть врачи и медсестры.

В Национальном центре общественного здравоохранения РК выпустили рекомендации для казахстанских туристов, находящихся в Индии, в связи с выявлением случаев заражения вирусом Нипах.