Вирус Нипах: Индия вводит экстренные меры из-за случаев заражения

По данным местных СМИ, почти 100 человек находятся на домашнем карантине, а заболевшие проходят лечение в больницах Калькутты и прилегающих районов. Состояние одного из пациентов оценивается как критическое.

Вирус Нипах — это высоколетальный зоонозный вирус, против которого на сегодняшний день не существует одобренной вакцины или специфического лечения. Всемирная организация здравоохранения относит его к патогенам высокого риска.

Заражение людей происходит редко и, как правило, связано с передачей вируса от летучих мышей — чаще всего через загрязнённые продукты питания. Основным природным резервуаром вируса считаются летучие мыши рода Pteropus, хотя бывали вспышки заражения, связанные с контактами с инфицированными свиньями.

Впервые вирус был выявлен в 1999 году в Малайзии и Сингапуре. С тех пор он неоднократно вызывал вспышки в Южной Азии, прежде всего в Бангладеш и Индии. Первая вспышка в Индии была зафиксирована в штате Керала в 2018 году, после чего регистрировались отдельные случаи в последующие годы.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инкубационный период составляет от 4 до 21 дня. Начальные симптомы неспецифичны и напоминают грипп: повышение температуры, головная боль, мышечные боли и сильная усталость. В тяжелых случаях развивается энцефалит, который может сопровождаться спутанностью сознания, судорогами и комой. Летальность, в зависимости от вспышки и штамма вируса, колеблется от 40 до 75%.

Поскольку эффективного лечения не существует обычно пациентам рекомендуют поддерживающую терапия. Органы здравоохранения подчеркивают важность профилактики: отказ от употребления фруктов и сырого пальмового сока, которые могут быть загрязнены летучими мышами, соблюдение строгой гигиены и ограничение контактов с зараженными.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

Ранее в Национальном центре общественного здравоохранения РК выпустили рекомендации для казахстанских туристов, находящихся в Индии, в связи с выявлением случаев заражения вирусом Нипах.