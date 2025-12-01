Саммит ЕАЭС пройдет в мае 2026 года в Астане

В завершении выступления Президент отметил, что перед странами-участницами стоят непростые задачи, которые требуют выверенных решений и скоординированных действий.

Он напомнил, что в следующем году ответственная миссия председателя в органах ЕАЭС перейдет к Республике Казахстан, которая настроена на дальнейшую совместную работу, призванную стать залогом новых достижений и способствовать повышению благополучия народов объединения.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что следующее заседание ВЕЭС состоится 28-29 мая в Астане.

Глава государства выразил признательность Александру Лукашенко за успешное председательство Республики Беларусь в уходящем году.

По итогам заседания был принят ряд документов.

Как пишет Акорда, в саммите приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, а также представители Индонезии, Ирана и Кубы.

Ранее Президент Казахстана отметил, что в 2025 году ожидается увеличение совокупного ВВП стран ЕАЭС на 2 процента. Также он призвал убрать барьеры во взаимной торговле ЕАЭС.