Совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2025 году может увеличиться на 2% - Президент Казахстана

В своем выступлении Глава нашего государства выразил признательность Президенту Владимиру Путину за теплый прием и высокий уровень организации мероприятия.

Он отметил, что предновогодние петербургские встречи, ставшие доброй традицией, дают хорошую возможность подвести итоги года и наметить планы на перспективу.

Президент напомнил, что уходящий год является юбилейным для Евразийского экономического союза, который уверенно вступил во второе десятилетие своего развития.

Он подчеркнул, что за этот период обеспечен устойчивый рост взаимной торговли, успешно реализуются инфраструктурные проекты, расширяется промышленная кооперация.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что несмотря на глобальные потрясения последних лет удалось сохранить позитивную экономическую динамику.

– Ожидается, что совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2025 году увеличится на 2 %. Согласно прогнозам, в ближайшие два года рост ВВП приобретет устойчивый характер. За время функционирования Евразийского экономического союза накопленный объем взаимных прямых инвестиций в объединении превысил 20 млрд долларов. Приток инвестиций в Казахстан увеличился почти в семь раз (в 2015 году – 600 млн долл., в 2024 году – 4 млрд долл.). Промышленное производство выросло на 29% и составило 1,5 трлн долларов, – сказал Глава государства.

Ранее Президент Казахстана принял участие в заседании ВЕЭС в узком составе.