Президент Казахстана призвал убрать барьеры во взаимной торговле ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что пришло время полностью искоренить практику создания административных барьеров во взаимной торговле.

– Нужно устранить искусственные ограничения при перемещении граждан, километровые очереди грузового транспорта на границах. Таможенное регулирование и меры государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного) не должны использоваться как инструмент продавливания определенных решений внутри союза. За период существования ЕАЭС принято значительное количество документов, направленных на обеспечение безбарьерной торговой среды. Необходимо неукоснительно соблюдать взаимные обязательства, своевременно устранять «узкие места». Для оперативного выявления потенциальных барьеров Комиссии стоит рассмотреть возможность подключения технологий искусственного интеллекта к мониторингу законодательных инициатив стран ЕАЭС. Полноценное функционирование единого безбарьерного рынка и обеспечение свободного транзита товаров должны оставаться безусловными приоритетами. Наши граждане и бизнес должны ощущать практическую пользу от интеграции, – сказал Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, следует активно расширять географию торгово-экономического сотрудничества.

– В текущем году состоялось подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и Соглашения об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Сегодня будет подписано аналогичное Соглашение с Индонезией. Мы приветствуем данный факт. Это важный итог нашей совместной работы и свидетельство растущего интереса третьих стран к углублению торговых связей с Евразийским экономическим союзом. В обозримой перспективе считаем важным расширять взаимодействие союза со странами Глобального Юга, Арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки. Нужно уделить особое внимание сотрудничеству с такими важными объединениями, как ШОС, АСЕАН и другими, – добавил Президент.