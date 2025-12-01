ЕАЭС способен претендовать на роль мирового транспортно-логистического узла - Токаев

– Через территории наших государств пролегают важнейшие международные коридоры, такие как Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг, Транскаспийский международный транспортный маршрут. Совместно с зарубежными партнерами Казахстан активно развивает сеть международных мультимодальных логистических центров (в РФ, КНР, Азербайджане и др.) и терминалов (в Румынии и Венгрии). Предлагаем нашим партнерам присоединиться к этой работе в целях оптимизации торговых потоков, сокращения издержек на перевозку грузов, – отметил Глава государства.

Президент сообщил, что широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества открывает развитие морской инфраструктуры Казахстана на каспийском побережье.

По его словам, современные контейнерные хабы в основных портах Каспийского моря способны обслуживать растущие объемы грузоперевозок. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить вступление в силу Соглашения о судоходстве, которое придаст импульс укреплению транзитного потенциала всех участников союза.

Глава государства считает важным сосредоточиться на развитии новых промышленных производств, ориентированных на выпуск востребованной на мировом рынке продукции с высокой добавленной стоимостью.

– По расчетам аналитиков ЕАБР, дополнительные возможности производства и экспорта промышленных товаров в странах ЕАЭС оцениваются в 67 млрд долларов. При полной реализации этого потенциала совокупный эффект роста может достичь 500 млрд долларов. Для достижения этой цели важно усилить и промышленную кооперацию. Здесь необходимы инвестиции в прорывные инновационные проекты, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент Казахстана отметил, что в 2025 году ожидается увеличение совокупного ВВП стран ЕАЭС на 2 процента. Также Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить ИИ в основные сферы деятельности ЕАЭС.