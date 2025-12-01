РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:34, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить ИИ в основные сферы деятельности ЕАЭС

    Глава государства, выступая на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге, предложил внедрить технологию ИИ в основные сферы деятельности ЕАЭС, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Президент подчеркнул необходимость последовательного укрепления экономического потенциала ЕАЭС и обозначил приоритетные направления дальнейшего развития интеграционного объединения.

    – Мир вступил в эпоху тотальной цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Считаю, что мы должны идти в ногу со временем и обеспечить внедрение современных технологий во все сферы экономик стран – участниц ЕАЭС. Предлагаем начать работу над внедрением технологии искусственного интеллекта в сферы деятельности ЕАЭС. В частности, такие системы уже сейчас могут использоваться для прогнозирования торговых потоков и оценки влияния таможенных пошлин. В следующем году Казахстан в рамках председательства в органах ЕАЭС будет принимать ежегодный Евразийский экономический форум. На полях форума можно было бы принять Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта на пространстве нашего объединения, – заявил он.

    Ранее Президент Казахстана отметил, что в 2025 году ожидается увеличение совокупного ВВП стран ЕАЭС на 2 процента.

    Гульжан Тасмаганбетова
