Следующий саммит ОДКБ пройдет в России в 2026 году

— Учитывая, что с 1 января 2026 года председательство в ОДКБ переходит к российской стороне, предлагается провести очередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ 11 ноября 2026 года в Российской Федерации. Если нет возражений, предлагаю данный вопрос считать согласованным и оформить в соответствующем протокольном решении за моей подписью, — сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров на сессии ОДКБ в расширенном формате.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров кратко подвел итоги заседания в узком составе, на котором состоялся открытый обмен мнениями по ключевым аспектам региональной и глобальной безопасности.

В 2026 году Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова сменит представитель Кыргызстана Таалатбек Масадыков.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

