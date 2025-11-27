РУ
    14:14, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Следующий саммит ОДКБ пройдет в России в 2026 году

    Следующая очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в IV квартале 2026 года в Российской Федерации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    — Учитывая, что с 1 января 2026 года председательство в ОДКБ переходит к российской стороне, предлагается провести очередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ 11 ноября 2026 года в Российской Федерации. Если нет возражений, предлагаю данный вопрос считать согласованным и оформить в соответствующем протокольном решении за моей подписью, — сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров на сессии ОДКБ в расширенном формате.

    Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров кратко подвел итоги заседания в узком составе, на котором состоялся открытый обмен мнениями по ключевым аспектам региональной и глобальной безопасности.

    В 2026 году Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова сменит представитель Кыргызстана Таалатбек Масадыков.

    Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Теги:
    ОДКБ Кыргызстан Мировые новости Россия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
