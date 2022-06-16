16 Июня 2022 18:50

Следующее заседание Национального курултая пройдет в Туркестане

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие в первом заседании Национального курултая. Открывая заседание Национального курултая, Касым-Жомарт Токаев поздравил всех участников мероприятия. Президент отметил, что, проведение курултая в Улытау является продолжением славной традиции наших предков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства выразил благодарность всем казахстанцам, поддержавшим масштабные преобразования и проголосовавшим на республиканском референдуме.

«Наши граждане приняли активное участие в голосовании. Люди шли на выборы целыми семьями, тем самым демонстрируя, что им небезразлично будущее страны. Они показали свое стремление к всесторонней модернизации и реальным переменам. Казахстанцы верят в светлое будущее страны. Мы дали четко понять, что готовы идти вперед с нерушимым единством. Большинство граждан поддержали мою инициативу о внесении изменений в Конституцию. Хочу поблагодарить всех граждан, принявших участие в голосовани», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что мы продолжим всестороннюю модернизацию страны. Однако, как заявил Глава государства, Новый Казахстан не будет создан за день или за год. Это сложный и длительный процесс, который изменит все общество. Только если мы будем работать вместе как единое целое, мы достигнем нашей цели. Именно поэтому по словам Главы государства, он инициировал в своем Послании созыв Национального курултая.

«Созыв курултая – древняя традиция. На таких представительных встречах наши предки обсуждали важные вопросы. Люди, предварительно посовещавшись друг с другом, принимали необходимые решения. И такие решения объединяли весь народ. В нашей истории были курултаи, которые решали судьбу нации. Многие из них проходили в важное для нашего народа время. После Таласского курултая Золотая Орда стала независимым государством. Курултаи в Каракуме и Ордабасы объединили наш народ для защиты Родины. На первом казахском курултае в Оренбурге была образована партия «Алаш», на втором – провозглашена Алашская автономия. С обретением независимости был проведен первый Всемирный курултай казахов, где впервые было озвучено приглашение нашим кандасам вернуться на историческую Родину. Следуя заветам предков, мы возродили традицию созыва курултая. Сегодняшняя наша встреча призвана укрепить нашу страну и наше единство», – подчеркнул Глава государства.

Президент объяснил большое символическое значение проведения курултая в сакральном месте Улытау – как знак единства стран и целостности нации.

«Улытау – расположенный в самом сердце Великой степи, был свидетелем многих исторических событий. Здесь состоялось немало важных встреч, определивших судьбу нации. Эта святая земля хранит следы правителей Золотой Орды и казахских ханов. Мы здесь для того, чтобы преемственность поколений продолжалась», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отдельно остановился на вопросе организации работы Национального курултая, в состав которого вошло 117 человек. В его составе представители всех регионов страны, различных сфер деятельности, разных поколений. В работе курултая будут учтены мнения аксакалов, использован опыт среднего поколения с активной гражданской позицией, а также поддержку получат свежие идеи молодежи, мыслящих по-новому.

Глава государства выразил уверенность, что диалоговая площадка курултая станет центром новых идей, которые укрепят единство страны и сплотят общество.

Далее Президент высказал ряд важных предложений и задач в этом направлении.

«Когда-то здесь были вытесаны на камне родовые знаки – таңба – всех племен. Таким образом наши предки выразили единство нации. Каныш Сатпаев говорил: «Тамгалы Тас – место, где наш народ водрузил свой стяг» («Еліміздің ту тіккен жері – Таңбалы тас»). К сожалению, священные надписи впоследствии были полностью уничтожены. Местные жители установили памятник Улытау и восстановили некогда выбитые на камне символы. Но, думаю, что этого недостаточно. Должен быть архитектурный объект, символизирующий единство казахского народа. Поручаю открыть у подножия Аулиетау площадь Государственных символов. Наш голубой флаг должен развеваться высоко над священной землей. Так мы заявим о преемственности поколений», – заявил Президент.

По словам Главы государства, основная задача Национального курултая уделять особое внимание рациональным, свежим идеям и предложениям, объединяющим нацию. Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на трех задачах, требующих реализации.

«Первое. Укрепление общенационального единства. Прежде всего, мы должны придавать особое значение формированию нового качества нации. В то же время нам необходимо формировать ценности, которые будут двигать общество вперед. Если мы хотим построить устойчивые демократические институты, нам необходимо развивать культуру политической ответственности. Мы должны сформировать истинные патриотические качества. Тогда мы сможем поставить заслон радикализму и экстремизму», – подчеркнул Президент.

Глава государства акцентировал внимание, что главная ценность нашей страны – это суверенитет. После трагических январских событий политическая активность в Казахстане резко возросла. Формируются новые политические партии и движения.

«Общественные активисты поднимают различные вопросы в социальных сетях. Правда, иногда встречаются совершенно иррациональные идеи. Люди, несогласные по спорным вопросам, стали выходить на улицы в знак протеста. Есть граждане, нарушающие закон. Понятно, что такие ситуации имеют место быть при постепенном переходе к демократии. Однако всегда следует иметь в виду, что требования закона должны соблюдаться неукоснительно. Закон и порядок – единственная гарантия внутренней стабильности», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что главное качество, объединяющее нацию – трудолюбие.

«В целом следует уважать законопослушных людей, которые много работают, чтобы содержать свои семьи. К сожалению, герои нашего времени – уличные хулиганы, безответственные блогеры и иждивенчески настроенные горлопаны. Только им стали придавать значение депутаты и представители исполнительной власти. Чиновники разного уровня спешат исполнить только их требования. Власти в центре и на местах должны одинаково прислушиваться к нуждам всех граждан», – сказал Глава государства.

В качестве второго приоритета Касым-Жомарт Токаев обозначил правильное разъяснение сути конституционных реформ народу. Сегодня эти преобразования постепенно стали приобретать общенациональный характер.

Следующей важной задачей Глава государства назвал вовлечение населения в масштабные реформы посредством новых технологий.

«Курултай – это не просто место, где встречаются определенные люди. По сути, он должен стать общенациональным собранием. Это очень важная задача. И для этого мы должны в полной мере использовать преимущества новых цифровых технологий. Тогда отношения между государством и народом будут более эффективными. Предлагаю разработать специальное мобильное приложение Qurultay. Оно будет способствовать выражению людьми своих взглядов на модернизацию страны в онлайн-режиме. Граждане должны видеть реальные преимущества реформы», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что необходимо внести ряд изменений в перечень национальных праздников и юбилеев. Так, по его мнению, не меняя первоначальное значение Дня Независимости, необходимо вернуть незаслуженно забытому в последние годы Дню Республики – статус национального праздника.

«25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Это был первый шаг нашей страны на пути к независимости. Очень важную роль в принятии этого документа сыграл Первый Президент Нурсултан Назарбаев. День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, День Независимости остается главным национальным праздником. В это день следует чествовать наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также остановился еще на одном вопросе, который активно обсуждается в обществе. Это кадровая политика.

«В социальных сетях есть те, кто спрашивает: «Как создать Новый Казахстан со старыми кадрами?» Это правильный вопрос. Но в основном кадры менять надо постепенно. Даже после революций в России, Китае и Иране чиновники прежнего режима продолжали занимать государственные должности. По сравнению с этими странами, конечно, у нас совсем другая ситуация. В целом необходимо прекратить ущемление госслужащих. Есть даже те, кто видит в них «врагов народа». Слово «чиновник» превращается в понятие с отрицательным значением. Это неправильно. На госслужбе много честных и квалифицированных кадров. Они не покладая рук трудятся на благо нашей Родины. Но, к сожалению, если как говорится: «Ложка дегтя портит бочку меда», с такими людьми мы будем сразу прощаться», – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также коснулся статуса казахского языка.

«Позиции государственного языка укрепляются день ото дня. Кроме того, казахский язык проникает в мировую коммуникационную среду. Недавно известная компания APPLE добавила казахский язык в языковую систему iOS. Телеканал NICKELODEON, транслирующий на 40 языках, начал вещание на казахском языке. По инициативе молодежи уже 6 лет издается журнал NATIONAL GEOGRAPHIC на нашем родном языке. И таких хороших новостей немало. Поэтому, я думаю, нет причин для особого беспокойства. Тем не менее мы должны быть настойчивыми в нашей работе в этом направлении. Пока существует казахское государство, будет и казахский язык», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение выступления Глава государства напомнил, что в казахской степи немало исторических мест, где решалась судьба народа. Помимо Улытау, у нас есть такие сакральные места, как Ордабасы, Мартобе, Култобе. Поэтому Президент предложил провести следующую встречу в священном Туркестане.

На мероприятии с докладами также выступили десять членов Национального курултая. Модератором заседания был Государственный советник Ерлан Карин.

В завершение заседания Курултая Глава государства присвоил видному поэту Мухтару Шаханову высшую степень отличия - звание «Қазақстанның Еңбек Ері» и вручил ему знак особого отличия - Золотую звезду и орден «Отан».