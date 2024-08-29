Следствие перевело Дурова для допроса в суд

Следователь распорядился о переводе сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в суд, где ему может быть предъявлено обвинение, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.

— Следователь распорядился о завершении срока содержания Дурова под стражей и его переводе в суд, где ему может быть предъявлено обвинение, — отметили в ведомстве.

Напомним, что по данным французских СМИ, Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже по обвинению в причастности к преступлениям против детей, обороту наркотиков и мошенничеству. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Дуров является гражданином России, Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Посольство России во Франции выясняет ситуацию.

Илон Маск назвал задержание Дурова «рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Команда Telegram заявила, что обвинения в злоупотреблениях на платформе абсурдны.

Сегодня брат сооснователя Telegram Павла Дурова, также был объявлен в розыск во Франции.