Следствие перевело Дурова для допроса в суд
Следователь распорядился о переводе сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в суд, где ему может быть предъявлено обвинение, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.
— Следователь распорядился о завершении срока содержания Дурова под стражей и его переводе в суд, где ему может быть предъявлено обвинение, — отметили в ведомстве.
Напомним, что по данным французских СМИ, Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже по обвинению в причастности к преступлениям против детей, обороту наркотиков и мошенничеству. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Дуров является гражданином России, Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Посольство России во Франции выясняет ситуацию.
Илон Маск назвал задержание Дурова «рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.
Команда Telegram заявила, что обвинения в злоупотреблениях на платформе абсурдны.
Сегодня брат сооснователя Telegram Павла Дурова, также был объявлен в розыск во Франции.