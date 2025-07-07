След керкулана: как биологи изучают уникальных лошадей степей Казахстана

В интервью корреспонденту агентства Kazinform он рассказал, почему охрана природы это больше, чем наука, как технологии помогают следить за редкими животными и что можно сделать уже сейчас для будущего планеты.

Фото: из личного архива Альберта Салемгареева

— Как Вы пришли к профессии биолога охраны природы? Что стало поворотным моментом?

— Я выбрал профессию биолога из-за своей глубокой любви к природе и желания внести свой вклад в ее сохранение. Вырос в деревне, недалеко от старого природного заповедника в Казахстане. На меня сильно повлиял сотрудник музея, работавший в этом заповеднике. Вместе с ним я занимался различными экспериментами: мы занимались таксидермией, наблюдали за птицами, собирали растения, изучали поведение насекомых, фотографировали животных и многое другое. Я часто ходил с ним в заповедник — 4 километра туда и обратно в любую погоду, иногда путь занимал более 4 часов в одну сторону, но меня это не останавливало.

— Какую цель Вы ставите перед собой в этой работе — это больше про науку, спасение вида, воспитание уважения к природе?

— Моя основная цель в этой работе — это не только научное исследование и понимание природы, но и активная защита видов, находящихся под угрозой, а также воспитание уважения и любви к окружающему миру. Я верю, что для настоящего сохранения природы важно сочетать знания и действия: проводить исследования, выявлять проблемы и находить пути их решения, а также донести до людей, насколько ценна и хрупка наша экосистема.

— Как проходят Ваши экспедиции? Какие задачи стоят перед командой в полях?

— Мои экспедиции проходят в тесном сотрудничестве с командой коллег и специалистов. Мы заранее хорошо планируем каждую поездку: выбираем место исследования, ставим цели и решаем, какие методы будем использовать, а также подготавливаем всё необходимое оборудование. В полях команда занимается выполнением конкретных задач — это зависит от времени года. Например, сбор образцов, наблюдение за животными, учет численности, мониторинг или отлов диких животных. Основная наша работа — получать точные данные о состоянии природы, выявлять изменения и угрозы, а также помогать разрабатывать рекомендации по сохранению видов и их местообитаний. Очень важно общаться с местными людьми и соблюдать правила экологической этики, чтобы не навредить природе. Работа в полевых условиях требует терпения, внимательности к деталям и хорошей командной работы.

Фото: из личного архива Альберта Салемгареева

— С какими вызовами приходится сталкиваться — природными, организационными, человеческими?

— Природные сложности включают непогоду, сильный ветер, жару или холод, а также труднопроходимую местность. Организационные проблемы связаны с необходимостью точного планирования, логистики и иногда ограниченными ресурсами, особенно в удаленных районах. Человеческие вызовы — это взаимодействие с местными жителями, а также необходимость соблюдения правил этики и бережного отношения к природе, особенно в районах с ограниченными возможностями для доступа. Кроме того, иногда бывает трудно убедить людей понять важность сохранения природы или изменить их отношение к окружающей среде. Все эти трудности требуют терпения, гибкости и командного подхода, чтобы успешно выполнять поставленные задачи и достигать цели.

— Что чаще всего остается «за кадром» в работе природного фотографа и ученого?

— Обычно это моменты тишины и терпения, когда фотографу приходится ждать долгие часы, чтобы поймать идеальный кадр редкого животного или выразительную сцену. Иногда это неожиданность, которая случается на доли секунды, и ее просто невозможно спрогнозировать или повторить. В работе зоолога зачастую важна кропотливая работа по долгосрочному наблюдению за видами и сбору данных, которые впоследствии помогают понять поведение или миграционные пути животных.

— Немного о керкуланах. В чем уникальность лошади Пржевальского и почему ее сохранение так важно?

— Сохранение керкулана очень важно по нескольким причинам. Во-первых, это единственный вид настоящих диких лошадей, который когда-то полностью исчез из природы и сейчас остался только в заповедниках и зоопарках. Восстановление их численности в дикой природе — это ключ к тому, чтобы они могли продолжать существовать в естественной среде и не исчезли полностью. Во-вторых, эти лошади играют важную роль в экосистемах степей. Они помогают поддерживать баланс окружающей среды: поедая растения, разбрасывая семена и сохраняя разнообразие растительности. Такая деятельность помогает восстанавливать природные процессы и здоровье всей экосистемы в целом.

Также керкулан — это часть культурного и природного наследия Центральной Азии. Его возвращение способствует укреплению связей между людьми и природой, а также подчеркивает важность сохранения исторических и экологических достояний региона.

И научная ценность — проекты по возвращению керкулана в дикую природу дают уникальную возможность изучать, как ведут себя эти животные, как они адаптируются и выживают в условиях, максимально приближенных к естественным. Это помогает лучше понять, как сохранить виды в будущем и как эффективно их охранять.

И, наконец, такой проект — это пример совместных усилий нескольких стран, зоопарков, ученых и природоохранных организаций. Все вместе добиваются успехов в сохранении вида и показывают, что защита природы — это глобальная задача и важное дело для всего человечества. На сегодня в Казахстан было привезено 14 особей.

— Насколько эффективны программы по реинтродукции? В чем их сильные и слабые стороны?

— Программы по возвращению животных в природу обычно дают хорошие результаты, особенно если их тщательно планировать и выполнять правильно. Их сильные стороны в том, что они помогают восстанавливать исчезающие виды, сохранять разнообразие природы и поддерживать баланс в экосистемах. Благодаря этим программам можно вернуть в природу виды, которым угрожает исчезновение, и сохранить уникальные ландшафты и культурное наследие региона. Но у них есть и недостатки. Например, животные часто сложно адаптируются к новым условиям, возможны болезни или конфликты с другими животными и людьми. Также еще мало известно о том, как лучше всего ухаживать за этими видами, чтобы они чувствовали себя безопасно и комфортно. К тому же, такие программы требуют много времени, денег и постоянного контроля, чтобы убедиться, что всё идет хорошо.

— Насколько казахстанское общество, особенно молодежь, сегодня чувствительно к вопросам сохранения дикой природы?

— Чтобы сделать природоохранную тему более живой и близкой, можно показать природу через призму личных историй и эмоций — рассказывать о тех, кто спасает исчезающие виды или восстанавливает леса, как о героях современности. Важно создавать красивые фильмы, фото и виртуальные экскурсии, чтобы люди могли почувствовать связь с природой.

Фото: из личного архива Альберта Салемгареева

— Вы используете дроны в своей работе. Насколько это помогает в наблюдении за животными?

— Они очень помогают при наблюдении за лошадью Пржевальского и куланами. Благодаря дрону я могу снимать с высоты, получать данные без тревоги для животных и быстро делать фотографии и видео. Это значительно облегчает работу и повышает эффективность мониторинга. Также сейчас мы разрабатываем программу на основе искусственного интеллекта для распознавания и подсчета таких животных, как сайгак, кулан и джейран. В будущем это поможет сделать наши подсчеты более точными и проводить оценки более аккуратно.

— Какие еще современные технологии помогают в мониторинге дикой природы?

— За 20 лет мониторинг природы в Казахстане сильно изменился: бумажные карты заменили GPS и SMART-системы, вместо вертолетов теперь используют дроны. Применяются фотоловушки, акустический мониторинг и eDNA. Спутниковые ошейники помогают отслеживать миграцию сайгаков, а технологии SMART — улучшать охрану и планирование. Все это повышает эффективность сохранения дикой природы и расширяет охраняемые территории.

Фото: из личного архива Альберта Салемгареева

— Каким Вы видите будущее степей Казахстана через 10–20 лет?

— Я надеюсь, что через 10–20 лет степи Казахстана сохранят свою природную красоту и богатство, так как у нас еще много нетронутых мест. Хотелось бы, чтобы их защитили от разрушений и застроек, чтобы животные и растения могли свободно жить и развиваться. Очень важно, чтобы люди больше заботились о природе, предпринимали меры по сохранению окружающей среды и использовали ресурсы разумно. Тогда степи смогут оставаться важной частью нашей страны и будущих поколений.

— Какая встреча с животным запомнилась Вам больше всего?

— Впервые я увидел сайгаков в дикой природе, когда стал студентом-биологом, почти 20 лет назад. Это было большое везение, потому что к тому времени численность сайгаков резко сократилась. Позже, начиная с 2009 года, я начал тесно работать с этим видом и его средой обитания. Моя первая совместная экспедиция была посвящена изучению сайгаков с целью расширить сеть охраняемых территорий в Казахстане и помочь сохранить этих удивительных животных. Эта встреча навсегда осталась в памяти и стала важным этапом моего профессионального пути.

— Три вещи, без которых Вы не уезжаете в экспедицию?

— Еда, вода и аптечка, чтобы обеспечить себя всем необходимым для восстановления сил и оказания первой помощи в случае непредвиденных ситуаций. Плюс всегда с запасом хорошего настроения и надежным оборудованием.

— Если бы можно было оставить одно послание будущим поколениям, каким бы оно было?

— Берегите нашу планету — она ваш самый великий проект. Помните, что маленькие шаги каждого из нас могут изменить весь мир. Создавайте будущее, которым вы гордитесь!

Ранее стало известно, что запланированная реинтродукция лошади Пржевальского успешно стартовала в Казахстане.

О том, как лошади адаптировались на исторической родине, в материале агентства Kazinform.

До 2029 года в Казахстан завезут еще 45 лошадей Пржевальского.

Также в Минэкологии РК и природных ресурсов разрабатывают специальный туристический маршрут, который позволит наблюдать за лошадьми Пржевальского в естественной среде обитания.