До 2029 года в Казахстан завезут еще 45 лошадей Пржевальского

Вторая группа керкуланов была доставлена на историческую родину, накануне.

Как пояснили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК, животные прибыли из Пражского зоопарка (Чехия) и национального парка «Хортобадь» (Венгрия).

Два военных самолета с четырьмя лошадьми на каждом борту вылетели 2 июня и приземлились в аэропорту города Аркалык ранним утром 3 июня. После этого лошади еще пять часов находились в пути до Центра реинтродукции копытных на территории государственного природного резервата «Алтын Дала» в Костанайской области. Здесь они проведут год в просторных загонах, проходя адаптацию перед выпуском в дикую природу.

Фото: Минэкологии РК

— Для нас, как для ведущего органа по сохранению биоразнообразия в Казахстане, большая честь возглавить столь важный этап в восстановлении нашей природы. Отрадно подвести итоги первого года — вторая группа лошадей успешно перевезена, а первая благополучно прошла период адаптации и готова к жизни в дикой природе под охраной государственных инспекторов резервата «Алтын Дала», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Данияр Тургамбаев.

По словам директора Пражского зоопарка Мирослава Бобека, это уже вторая успешная транспортировка лошадей Пржевальского из Европы в Казахстан при участии чешской армии.

Лошадь Пржевальского считается последним видом дикой лошади на Земле. В дикой природе она исчезла к середине XX века, и восстановление вида стало возможным благодаря усилиям зоопарков. Первая группа из семи особей была завезена в Казахстан в июне 2024 года.

Выпуск в дикую природу и мониторинг популяции будет осуществляться инспекторами резервата и специалистами Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК).

Фото: Минэкологии РК

— Успешный год пребывания первых лошадей в центре реинтродукции подтверждает эффективность работы команды специалистов и ветеринаров, — отметила исполнительный директор АСБК Вера Воронова.

До 2029 года в Казахстан планируется доставить около 40–45 лошадей, чего будет достаточно для формирования устойчивой популяции. Территория «Алтын Дала» была выбрана благодаря наличию природных пастбищ, водоемов и подходящих климатических условий.

Напомним, запланированная реинтродукция лошади Пржевальского успешно стартовала в Казахстане.

О том, как лошади адаптировались на исторической родине, — в материале агентства Kazinform.

В Минэкологии РК и природных ресурсов разрабатывают специальный туристический маршрут, который позволит наблюдать за лошадьми Пржевальского в естественной среде обитания.