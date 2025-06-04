До 2029 года в Казахстан завезут еще 45 лошадей Пржевальского
В Казахстан планируется доставить около 40–45 лошадей до 2029 года. Этого будет достаточно для формирования устойчивой популяции, передает корреспондент агентства Kazinform.
Вторая группа керкуланов была доставлена на историческую родину, накануне.
Как пояснили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК, животные прибыли из Пражского зоопарка (Чехия) и национального парка «Хортобадь» (Венгрия).
Два военных самолета с четырьмя лошадьми на каждом борту вылетели 2 июня и приземлились в аэропорту города Аркалык ранним утром 3 июня. После этого лошади еще пять часов находились в пути до Центра реинтродукции копытных на территории государственного природного резервата «Алтын Дала» в Костанайской области. Здесь они проведут год в просторных загонах, проходя адаптацию перед выпуском в дикую природу.
— Для нас, как для ведущего органа по сохранению биоразнообразия в Казахстане, большая честь возглавить столь важный этап в восстановлении нашей природы. Отрадно подвести итоги первого года — вторая группа лошадей успешно перевезена, а первая благополучно прошла период адаптации и готова к жизни в дикой природе под охраной государственных инспекторов резервата «Алтын Дала», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Данияр Тургамбаев.
По словам директора Пражского зоопарка Мирослава Бобека, это уже вторая успешная транспортировка лошадей Пржевальского из Европы в Казахстан при участии чешской армии.
Лошадь Пржевальского считается последним видом дикой лошади на Земле. В дикой природе она исчезла к середине XX века, и восстановление вида стало возможным благодаря усилиям зоопарков. Первая группа из семи особей была завезена в Казахстан в июне 2024 года.
Выпуск в дикую природу и мониторинг популяции будет осуществляться инспекторами резервата и специалистами Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК).
— Успешный год пребывания первых лошадей в центре реинтродукции подтверждает эффективность работы команды специалистов и ветеринаров, — отметила исполнительный директор АСБК Вера Воронова.
До 2029 года в Казахстан планируется доставить около 40–45 лошадей, чего будет достаточно для формирования устойчивой популяции. Территория «Алтын Дала» была выбрана благодаря наличию природных пастбищ, водоемов и подходящих климатических условий.
Напомним, запланированная реинтродукция лошади Пржевальского успешно стартовала в Казахстане.
О том, как лошади адаптировались на исторической родине, — в материале агентства Kazinform.
В Минэкологии РК и природных ресурсов разрабатывают специальный туристический маршрут, который позволит наблюдать за лошадьми Пржевальского в естественной среде обитания.