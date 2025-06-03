Сафари по-костанайски: за керкуланами можно будет наблюдать вживую

Как пояснили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, в «Алтын Дала» планируют развивать экологический туризм. Уже разрабатывается специальный туристический маршрут, который позволит наблюдать за лошадьми Пржевальского в естественной среде обитания.

– Проект находится в стадии планирования и станет частью региональной программы по развитию экотуризма с соблюдением всех требований безопасности и охраны окружающей среды, – сообщили в ответе на запрос.

Фото: Александр Путилин/ АСБК

Кроме того, специалисты поделились тем, как лошади перенесли зиму – они заявили, что осложнений, связанных с климатом, питанием или адаптацией, зафиксировано не было.

В апреле, на официальных источниках Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК) сообщалось, что ветеринары провели вакцинацию 7 особей лошадей Пржевальского, а также установку ошейников с GPS-передатчиками. Ошейники были установлены на двух самок, Умбру и Веспе. Устройства будут помогать отслеживать передвижения животных после их выпуска в дикую природу.

–Состояние животных стабильное, они находятся под ежедневным наблюдением специалистов. Осмотры проводятся регулярно, проблем со здоровьем лошадей не выявлено, – говорится в сообщении.

Беременных кобыл пока тоже не зафиксировано, но скоро к существующему поголовью семи особей присоединится еще семь – 3 июня 2025 года в резерват приехала вторая партия. Они также прибыли в рамках международной программы по восстановлению популяции и сохранению биоразнообразия.

Фото: кадр из видео

К слову, во время перевозки произошла казусная ситуация – в социальных сетях появился видеоролик, где говорится что одна из лошадей сбежала по дороге в аэропорт в Праге. По итогу животное все-таки удалось поймать и отправить в Астану.

В январе мы писали, как зимуют лошади Пржевальского в костанайских степях.

Напомним, запланированная реинтродукция лошади Пржевальского успешно стартовала в Казахстане.

О том, как лошади адаптировались на исторической родине, мы рассказали накануне.