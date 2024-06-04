40 лошадей Пржевальского привезут из Чехии в Казахстан

Южный регион Костанайской области – историческая родина лошадей Пржевальского. Специалисты Казахстана и Чехии проводят совместную работу по возвращению этих лошадей на их исконные земли, передает агентство Kazinform.

В рамках международного соглашения между двумя республиками, в Костанайскую область (в Амангельдинский и Жангельдинский районы) будет реинтродуцировано 40 особей этих редких животных.

Первая партия из 8 лошадей Пржевальского прибудет в центр реинтродукции «Алиби» (Амангельдинский и Жангельдинский районы) уже 4 июня 2024 года. Их доставят двумя военными самолетами из Чешской Республики в аэропорт Аркалыка.

Как отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, регион уже добился успеха в восстановлении популяции сайгаков в Бетпакдале. Теперь же настала очередь лошадей Пржевальского.

— Мы верим, что благодаря совместным усилиям властей, ученых и неравнодушных людей, лошади Пржевальского станут неотъемлемой частью фауны Костанайской области, а их потомки будут радовать нас своей красотой и величием еще долгие годы, — отметил аким.

Инициатором проекта по реинтродукции лошадей Пржевальского является Ассоциация биоразнообразия Казахстана.

Ранее наименование «Лошади Пржевальского» дополнили древними казахскими названиями «Керкулан», «Кертагы». Такое решение было принято на совещании, организованном Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.