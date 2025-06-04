В Казахстан привезли новую партию лошадей Пржевальского

Перевозка осуществлена в рамках долгосрочного проекта по реинтродукции, реализуемого с 2011 года.

Как пишет пресс-служба Пражского зоопарка, 3 июня 2025 года в Государственный природный резерват «Алтын Дала» была доставлена новая партия животных.

— Три лошади прибыли из военного аэропорта Прага-Кбелы (Чехия) и еще четыре из Национального парка Хортобагий (Венгрия), — пишет пресс-служба.

Цель инициативы — укрепление популяции лошадей Пржевальского на территории их исторического обитания и сохранение биоразнообразия степных экосистем.

Ранее, в 2024 году, первая группа животных уже была успешно адаптирована к условиям резервата. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг состояния лошадей, обеспечивая им ветеринарный контроль и комфортную среду обитания.

Ранее стало известно, что в Минэкологии РК и природных ресурсов разрабатывают специальный туристический маршрут, который позволит наблюдать за лошадьми Пржевальского в естественной среде обитания.