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    19:10, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстан привезли новую партию лошадей Пржевальского

    Международное сотрудничество по восстановлению популяции редких видов животных продолжается — в Казахстан прибыла вторая группа лошадей Пржевальского, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: посольство Казахстана в Чехии

    Перевозка осуществлена в рамках долгосрочного проекта по реинтродукции, реализуемого с 2011 года.

    Как пишет пресс-служба Пражского зоопарка, 3 июня 2025 года в Государственный природный резерват «Алтын Дала» была доставлена новая партия животных.

    — Три лошади прибыли из военного аэропорта Прага-Кбелы (Чехия) и еще четыре из Национального парка Хортобагий (Венгрия), — пишет пресс-служба.

    Цель инициативы — укрепление популяции лошадей Пржевальского на территории их исторического обитания и сохранение биоразнообразия степных экосистем.

    Ранее, в 2024 году, первая группа животных уже была успешно адаптирована к условиям резервата. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг состояния лошадей, обеспечивая им ветеринарный контроль и комфортную среду обитания.

    Ранее стало известно, что в Минэкологии РК и природных ресурсов разрабатывают специальный туристический маршрут, который позволит наблюдать за лошадьми Пржевальского в естественной среде обитания.

    Теги:
    лошадь Пржевальского Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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