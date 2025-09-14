Сквер на месте резиденции Президента в Алматы откроют ко Дню Республики

Здесь возводят инклюзивный общественный сквер площадью 4,16 гектаров.

На запрос агентства Kazinform в управлении развития общественных пространств Алматы рассказали, что в настоящий момент строительно-монтажные работы выполнены на 70%.

Фото: Александр Павский / Kazinform

На сегодняшний день завершены следующие работы:

— Демонтажные работы по генплану — 100%

— Демонтаж бетонного слоя кровли служебного здания — 100%

— Демонтаж фонтана — 100%

— Демонтаж брусчатки и бетонного основания — 100%

— Бурение скважины — 100%

— Строительства пруда — 100%

— Изготовление и монтаж резервуара — 100%

— Наружные инженерные сети (водопровод и канализация) — 100%

— Высадка крупномерных деревьев — 100% (323 штуки)

— Восстановление кровли инженерного блока — 100%

— Строительство железобетонных конструкций лестницы АПТ — 100%

— Строительство железобетонных конструкций входной лестницы служебного здания — 100%.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Как сообщили в акимате на запрос агентства, по состоянию на сегодня завершаются работы по монтажу бордюров, а также устройству основания пешеходных дорожек, готовится основание из субстрата на кровле инженерного корпуса для посадки зеленых насаждений, а также установка пешеходных зон из террасной доски.

Монтируются системы автополива, работники высаживают газон, кустарники и почвопокровные растения.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— На объекте также предстоит установить малые архитектурные формы, провести видеонаблюдение, обновить существующее ограждение по периметру сквера, установить кованное ограждение пандуса, завершить работы по внутренней и наружной отделки подземного технического блока, общественного туалета, лестницы АПТ, входной лестницы служебного здания, — говорится в ответе управления.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фотокорреспондент агентства Kazinform также побывал на стройке будущего сквера и зафиксировал, как шаг за шагом меняется территория бывшей резиденции президента.

Так, уже высажены 323 крупномерных деревьев высотой более шести метров. Активно засевается трава, в отдельных зонах уже функционируют системы автополива.

Одним из ключевых элементов проекта станет пруд с системой водоподготовки. Его уже заполнили водой для проверки гидроизоляции — после испытаний жидкость заменят на чистую.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Для обслуживания пруда и полива территории пробурена скважина, установлен новый насос, а запас воды будет храниться в специальном резервуаре.

Вокруг бассейна проложены пешеходные дорожки. Также в некоторых местах еще идут работы по установке металлического основания пешеходных дорожек, который потом засыпят керамзитом и грунтом, будут сеять траву. Над дорожками установят живую арку из цветов. Прогулочная зона будет напоминать зеленый туннель.

Сквер будет инклюзивным: проект предусматривает пандусы и удобные маршруты для маломобильных горожан. Один из пандусов соединит нижнюю часть сквера.

Под территорией находится подземный паркинг. Из него можно будет выйти прямо в сквер — на лифте или по лестнице. Рядом с выходом размещен общественный санузел, подключенный к городскому водоснабжению.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Вентиляционные шахты, выходящие из подземного паркинга, сохранят. Они продолжат выполнять свою функцию, но при этом будут облагорожены: конструкции закроют специальным материалом и превратят в декоративные элементы.

На участке еще сохраняются остатки бетонной конструкции. Территорию вокруг облагородили, саму конструкцию очистили, а позднее покроют специальной краской — и сохранят как памятник истории, который впишут в пространство будущего сквера.

С западной стороны сквера расположена вертолетная площадка, которая относится не к скверу, а к резиденции (старое здание фонда первого президента).

В сквере будет несколько входов, на которых установят ворота.

Фото: Александр Павский / Kazinform

На территории продолжаются активные работы — сквер планируют открыть ко Дню Республики Казахстан.

— Завершение строительно-монтажных работ запланирован — октябрь 2025 года. На сегодняшний день концепция обьекта не изменилось. Строительно-монтажные работы по благоустройству осуществляются за счет привлеченных спонсорских средств, — подчеркнули в управлении развития общественных пространств Алматы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Напомним, во время январских событий 2022 года алматинская резиденция оказалась в эпицентре протестов. Внутри здания подожгли автомобиль, огонь повредил несущие конструкции резиденции.

В марте 2022 года стало известно, что по решению Президента Касым-Жомарта Токаева резиденцию снесут, а на ее месте разобьют парк для горожан.

Передача в коммунальную собственность земельных участков осуществлялась поэтапно с октября 2023 по декабрь 2024 года. Заключение экспертизы получено 30 января 2025 года.

Ранее в акимате рассказали, что для оптимизации бюджетных расходов на строительство сквера направят 2,2 млрд тенге частных средств.

Подробнее об истории строительства читайте здесь.