    Сквер на месте резиденции Президента в Алматы откроют ко Дню Республики

    Строительно-монтажные работы по созданию сквера на месте бывшей резиденции Президента выполнены на 70%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Здесь возводят инклюзивный общественный сквер площадью 4,16 гектаров.

    На запрос агентства Kazinform в управлении развития общественных пространств Алматы рассказали, что в настоящий момент строительно-монтажные работы выполнены на 70%.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На сегодняшний день завершены следующие работы:

    — Демонтажные работы по генплану — 100%

    — Демонтаж бетонного слоя кровли служебного здания — 100%

    — Демонтаж фонтана — 100%

    — Демонтаж брусчатки и бетонного основания — 100%

    — Бурение скважины — 100%

    — Строительства пруда — 100%

    — Изготовление и монтаж резервуара — 100%

    — Наружные инженерные сети (водопровод и канализация) — 100%

    — Высадка крупномерных деревьев — 100% (323 штуки)

    — Восстановление кровли инженерного блока — 100%

    — Строительство железобетонных конструкций лестницы АПТ — 100%

    — Строительство железобетонных конструкций входной лестницы служебного здания — 100%.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в акимате на запрос агентства, по состоянию на сегодня завершаются работы по монтажу бордюров, а также устройству основания пешеходных дорожек, готовится основание из субстрата на кровле инженерного корпуса для посадки зеленых насаждений, а также установка пешеходных зон из террасной доски.

    Монтируются системы автополива, работники высаживают газон, кустарники и почвопокровные растения.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — На объекте также предстоит установить малые архитектурные формы, провести видеонаблюдение, обновить существующее ограждение по периметру сквера, установить кованное ограждение пандуса, завершить работы по внутренней и наружной отделки подземного технического блока, общественного туалета, лестницы АПТ, входной лестницы служебного здания, — говорится в ответе управления.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Фотокорреспондент агентства Kazinform также побывал на стройке будущего сквера и зафиксировал, как шаг за шагом меняется территория бывшей резиденции президента.

    Так, уже высажены 323 крупномерных деревьев высотой более шести метров. Активно засевается трава, в отдельных зонах уже функционируют системы автополива.

    Одним из ключевых элементов проекта станет пруд с системой водоподготовки. Его уже заполнили водой для проверки гидроизоляции — после испытаний жидкость заменят на чистую.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Для обслуживания пруда и полива территории пробурена скважина, установлен новый насос, а запас воды будет храниться в специальном резервуаре.

    Вокруг бассейна проложены пешеходные дорожки. Также в некоторых местах еще идут работы по установке металлического основания пешеходных дорожек, который потом засыпят керамзитом и грунтом, будут сеять траву. Над дорожками установят живую арку из цветов. Прогулочная зона будет напоминать зеленый туннель.

    Сквер будет инклюзивным: проект предусматривает пандусы и удобные маршруты для маломобильных горожан. Один из пандусов соединит нижнюю часть сквера.

    Под территорией находится подземный паркинг. Из него можно будет выйти прямо в сквер — на лифте или по лестнице. Рядом с выходом размещен общественный санузел, подключенный к городскому водоснабжению.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Вентиляционные шахты, выходящие из подземного паркинга, сохранят. Они продолжат выполнять свою функцию, но при этом будут облагорожены: конструкции закроют специальным материалом и превратят в декоративные элементы.

    На участке еще сохраняются остатки бетонной конструкции. Территорию вокруг облагородили, саму конструкцию очистили, а позднее покроют специальной краской — и сохранят как памятник истории, который впишут в пространство будущего сквера.

    С западной стороны сквера расположена вертолетная площадка, которая относится не к скверу, а к резиденции (старое здание фонда первого президента).

    В сквере будет несколько входов, на которых установят ворота.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На территории продолжаются активные работы — сквер планируют открыть ко Дню Республики Казахстан.

    — Завершение строительно-монтажных работ запланирован — октябрь 2025 года. На сегодняшний день концепция обьекта не изменилось. Строительно-монтажные работы по благоустройству осуществляются за счет привлеченных спонсорских средств, — подчеркнули в управлении развития общественных пространств Алматы.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Напомним, во время январских событий 2022 года алматинская резиденция оказалась в эпицентре протестов. Внутри здания подожгли автомобиль, огонь повредил несущие конструкции резиденции.

    В марте 2022 года стало известно, что по решению Президента Касым-Жомарта Токаева резиденцию снесут, а на ее месте разобьют парк для горожан.

    Передача в коммунальную собственность земельных участков осуществлялась поэтапно с октября 2023 по декабрь 2024 года. Заключение экспертизы получено 30 января 2025 года.

    Ранее в акимате рассказали, что для оптимизации бюджетных расходов на строительство сквера направят 2,2 млрд тенге частных средств. 

    Подробнее об истории строительства читайте здесь.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform
