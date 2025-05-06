В Алматы появится новый сквер: начаты работы по благоустройству

Об этом стало известно из отчета акима Алматы Ерболата Досаева по исполнению поручений Главы государства.

Новый сквер будет расположен на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ганди.

Как сообщили в акимате города, на данном участке уже высажены 50 крупномерных деревьев высотой более шести метров. Одновременно ведутся работы по прокладке инженерных сетей и созданию резервуара для орошения.

Этот проект является частью широкого плана по улучшению городской среды и созданию новых зон притяжения для алматинцев.

Одновременно продолжается масштабное благоустройство территории вокруг озера Сайран. На сегодня работы выполнены на 90%. На берегах водоема уже высажено 200 крупных деревьев, привезенных из немецкого питомника “Lorberg”, и более 3 300 кустарников. Проект предполагает создание комфортной рекреационной зоны для горожан и гостей города.

Кроме того, впервые за последние 15 лет в Алматы проведут капитальный ремонт четырех фонтанных комплексов. Это фонтаны Восточный и Западный у здания акимата, фонтан на площади Республики, а также у театра имени Габита Мусрепова. Согласно отчету акима, 15 апреля был подписан договор на сумму 5,6 млрд тенге, предусматривающий комплексную модернизацию этих объектов.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.