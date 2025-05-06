В Алматы появится новый сквер: начаты работы по благоустройству
В рамках развития общественных пространств в Алматы появится новый сквер, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом стало известно из отчета акима Алматы Ерболата Досаева по исполнению поручений Главы государства.
Новый сквер будет расположен на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ганди.
Как сообщили в акимате города, на данном участке уже высажены 50 крупномерных деревьев высотой более шести метров. Одновременно ведутся работы по прокладке инженерных сетей и созданию резервуара для орошения.
Этот проект является частью широкого плана по улучшению городской среды и созданию новых зон притяжения для алматинцев.
Одновременно продолжается масштабное благоустройство территории вокруг озера Сайран. На сегодня работы выполнены на 90%. На берегах водоема уже высажено 200 крупных деревьев, привезенных из немецкого питомника “Lorberg”, и более 3 300 кустарников. Проект предполагает создание комфортной рекреационной зоны для горожан и гостей города.
Кроме того, впервые за последние 15 лет в Алматы проведут капитальный ремонт четырех фонтанных комплексов. Это фонтаны Восточный и Западный у здания акимата, фонтан на площади Республики, а также у театра имени Габита Мусрепова. Согласно отчету акима, 15 апреля был подписан договор на сумму 5,6 млрд тенге, предусматривающий комплексную модернизацию этих объектов.
Напомним, в ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.