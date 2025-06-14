2,2 млрд тенге частных средств направят на строительство сквера на месте резиденции в Алматы

Проект реализуется на территории площадью 4,16 га, расположенной западнее проспекта Назарбаева и севернее улицы Ганди.

В ответ на запрос Kazinform в управлении развития общественных пространств Алматы рассказали, что на реализацию первого этапа проекта из бюджета выделено 944,5 млн тенге с учетом НДС. В том числе общая сумма на реализацию первой очереди составляет 821,4 млн тенге (без НДС), также предусмотрены затраты на авторский и технический надзор в размере 3,3 млн тенге и 18,7 млн тенге соответственно (без НДС).

— Для оптимизации бюджетных расходов предусмотрено софинансирование проекта с привлечением частных средств. Общая сумма привлеченных спонсорских средств составляет 2,2 млрд тенге. Средства предоставлены на безвозмездной основе, — говорится в ответе.

Ранее сообщалось, что на территории ведется бурение скважины и бетонирование конструкций.

— В настоящее время завершены основные демонтажные и подготовительные работы, ведутся работы по благоустройству, — уточнили в управлении.

Ранее в акимате рассказали, что появится в парке на месте резиденции в Алматы. В рамках проекта планируется создать пруд с системой водоподготовки, провести наружное освещение, проложить инженерные коммуникации и выполнить масштабное озеленение. Зимой на территории будет работать ледовый каток.

На данном участке уже высажены 50 крупномерных деревьев высотой более шести метров. Одновременно прокладываются инженерные сети и строится резервуар для орошения.

Напомним, во время январских событий 2022 года алматинская резиденция оказалась в эпицентре протестов. Внутри здания подожгли автомобиль, и огонь повредил несущие конструкции резиденции. В марте 2022 года стало известно, что по решению Президента Касым-Жомарта Токаева резиденцию снесут, а на ее месте разобьют парк для горожан.

Подробнее об истории строительства резиденции Президента страны в Алматы читайте здесь.