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    18:51, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    2,2 млрд тенге частных средств направят на строительство сквера на месте резиденции в Алматы

    Строительство нового сквера на месте бывшей резиденции Президента в Алматы профинансируют также за счет частных вложений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    что появится в парке на месте резиденции в Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Проект реализуется на территории площадью 4,16 га, расположенной западнее проспекта Назарбаева и севернее улицы Ганди.

    В ответ на запрос Kazinform в управлении развития общественных пространств Алматы рассказали, что на реализацию первого этапа проекта из бюджета выделено 944,5 млн тенге с учетом НДС. В том числе общая сумма на реализацию первой очереди составляет 821,4 млн тенге (без НДС), также предусмотрены затраты на авторский и технический надзор в размере 3,3 млн тенге и 18,7 млн тенге соответственно (без НДС).

    — Для оптимизации бюджетных расходов предусмотрено софинансирование проекта с привлечением частных средств. Общая сумма привлеченных спонсорских средств составляет 2,2 млрд тенге. Средства предоставлены на безвозмездной основе, — говорится в ответе.

    Ранее сообщалось, что на территории ведется бурение скважины и бетонирование конструкций.

    — В настоящее время завершены основные демонтажные и подготовительные работы, ведутся работы по благоустройству, — уточнили в управлении.

    Ранее в акимате рассказали, что появится в парке на месте резиденции в Алматы. В рамках проекта планируется создать пруд с системой водоподготовки, провести наружное освещение, проложить инженерные коммуникации и выполнить масштабное озеленение. Зимой на территории будет работать ледовый каток.

    На данном участке уже высажены 50 крупномерных деревьев высотой более шести метров. Одновременно прокладываются инженерные сети и строится резервуар для орошения. 

    Напомним, во время январских событий 2022 года алматинская резиденция оказалась в эпицентре протестов. Внутри здания подожгли автомобиль, и огонь повредил несущие конструкции резиденции. В марте 2022 года стало известно, что по решению Президента Касым-Жомарта Токаева резиденцию снесут, а на ее месте разобьют парк для горожан.

    Подробнее об истории строительства резиденции Президента страны в Алматы читайте здесь.

    Теги:
    Акимат Строительство Алматы Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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