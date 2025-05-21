Пруд, ледовый каток и подземный паркинг: что появится в парке на месте резиденции в Алматы

Об этом сообщили в акимате Алматы в ответ на запрос агентства.

Проект называется «Преобразование территории сквера западнее от проспекта Назарбаева и к северу от улицы Ганди».

— На территории, расположенной западнее проспекта Назарбаева и севернее улицы Ганди, планируется создание современного и комфортного сквера общей площадью 4,16 га. Реализация проекта предусмотрена в два этапа: строительство основного участка сквера и обустройство инфраструктуры, — сообщили в акимате Алматы.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Особое внимание уделено вопросам инклюзии и доступности — проект сквера реализуется с учетом потребностей всех возрастных и маломобильных групп населения.

— Сквер будет реализован с полным комплексом благоустройства, включая пруд с системой водоподготовки, наружное освещение, инженерные сети и масштабное озеленение. В зимний период на территории будет функционировать ледовый каток, — уточнили в акимате.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Кроме того, согласно объявлению на портале госзакупок, на осуществление технадзора под сквером на месте резиденции Президента в Алматы предусмотрен подземный паркинг.

В акимате пояснили, что в настоящее время завершены подготовительные работы, ведется бурение скважины и бетонирование конструкций.

Фото: Александр Павский/Kazinform

— Все работы идут по плану и в соответствии с установленными сроками. Начало строительно-монтажных работ — февраль 2025 года, завершение — в текущем году. На реализацию инженерных коммуникаций в местном бюджете предусмотрено 940 миллионов тенге, строительно-монтажные работы финансируются за счет привлеченных спонсорских средств, — говорится в ответе.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Также в рамках проекта, по данным акимата, будет высажено более 1500 насаждений, включая 150 крупномерных деревьев хвойных и лиственных пород.

Ранее сообщалось, что на данном участке уже высажены 50 крупномерных деревьев высотой более шести метров. Одновременно прокладываются инженерные сети и строится резервуар для орошения. Проект является частью широкого плана по улучшению городской среды и созданию новых зон притяжения для алматинцев.

Напомним, во время январских событий 2022 года алматинская резиденция оказалась в эпицентре протестов. Внутри здания подожгли автомобиль, и огонь повредил несущие конструкции резиденции. В марте 2022 года стало известно, что по решению Президента Касым-Жомарта Токаева резиденцию снесут, а на ее месте разобьют парк для горожан.

В конце 2022 года здание окончательно снесли, тогда в Управделами Президента пояснили, что восстановление здания экономически нецелесообразно. После этого акимат Алматы пообещал создать на этом месте зеленый сквер, который соединит территорию бывшей резиденции с соседним парком.

Подробнее об истории строительства резиденции Президента страны в Алматы читайте здесь.