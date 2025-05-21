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    17:30, 21 Май 2025 | GMT +5

    Пруд, ледовый каток и подземный паркинг: что появится в парке на месте резиденции в Алматы

    На реализацию инженерных коммуникаций нового сквера на месте исторической резиденции Президента в Алматы выделено 940 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пруд, ледовый каток и подземный паркинг: что появится в парке на месте резиденции в Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Об этом сообщили в акимате Алматы в ответ на запрос агентства.

    Проект называется «Преобразование территории сквера западнее от проспекта Назарбаева и к северу от улицы Ганди».

    — На территории, расположенной западнее проспекта Назарбаева и севернее улицы Ганди, планируется создание современного и комфортного сквера общей площадью 4,16 га. Реализация проекта предусмотрена в два этапа: строительство основного участка сквера и обустройство инфраструктуры, — сообщили в акимате Алматы.

    Пруд, ледовый каток и подземный паркинг: что появится в парке на месте резиденции в Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Особое внимание уделено вопросам инклюзии и доступности — проект сквера реализуется с учетом потребностей всех возрастных и маломобильных групп населения.

    — Сквер будет реализован с полным комплексом благоустройства, включая пруд с системой водоподготовки, наружное освещение, инженерные сети и масштабное озеленение. В зимний период на территории будет функционировать ледовый каток, — уточнили в акимате.

    Пруд, ледовый каток и подземный паркинг: что появится в парке на месте резиденции в Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Кроме того, согласно объявлению на портале госзакупок, на осуществление технадзора под сквером на месте резиденции Президента в Алматы предусмотрен подземный паркинг.

    В акимате пояснили, что в настоящее время завершены подготовительные работы, ведется бурение скважины и бетонирование конструкций.

    Пруд, ледовый каток и подземный паркинг: что появится в парке на месте резиденции в Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    — Все работы идут по плану и в соответствии с установленными сроками. Начало строительно-монтажных работ — февраль 2025 года, завершение — в текущем году. На реализацию инженерных коммуникаций в местном бюджете предусмотрено 940 миллионов тенге, строительно-монтажные работы финансируются за счет привлеченных спонсорских средств, — говорится в ответе.

    Пруд, ледовый каток и подземный паркинг: что появится в парке на месте резиденции в Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Также в рамках проекта, по данным акимата, будет высажено более 1500 насаждений, включая 150 крупномерных деревьев хвойных и лиственных пород.

    Ранее сообщалось, что на данном участке уже высажены 50 крупномерных деревьев высотой более шести метров. Одновременно прокладываются инженерные сети и строится резервуар для орошения. Проект является частью широкого плана по улучшению городской среды и созданию новых зон притяжения для алматинцев. 

    Напомним, во время январских событий 2022 года алматинская резиденция оказалась в эпицентре протестов. Внутри здания подожгли автомобиль, и огонь повредил несущие конструкции резиденции. В марте 2022 года стало известно, что по решению Президента Касым-Жомарта Токаева резиденцию снесут, а на ее месте разобьют парк для горожан.

    В конце 2022 года здание окончательно снесли, тогда в Управделами Президента пояснили, что восстановление здания экономически нецелесообразно. После этого акимат Алматы пообещал создать на этом месте зеленый сквер, который соединит территорию бывшей резиденции с соседним парком.

    Подробнее об истории строительства резиденции Президента страны в Алматы читайте здесь.

    Теги:
    Строительство Алматы Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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