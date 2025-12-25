Сколько стоит золото в Казахстане

По данным Национального банка Казахстана, 25 декабря стоимость одного грамма золота достигла 73 615,20 тенге.

Днем ранее грамм драгоценного металла стоил 73 514,30 тенге, тогда как на 1 декабря его цена составляла 68 539,52 тенге.

Нацбанк по итогам III квартала 2025 года реализовал банкам второго уровня (БВУ) и отдельным небанковским обменным пунктам ­­­8 302 мерных слитка общим весом 438,4 кг.

Котировки золота и серебра продолжают расти и бьют новые рекорды на бирже COMEX в Нью-Йорке. Если взглянуть на динамику цен с начала года, то золото подорожало более чем на 1 000 долларов за унцию, и по-прежнему пользуется спросом в качестве защитного актива. Эксперты связывают этот рост с глобальной экономической неопределенностью, а также с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках мира.

При этом в октябре фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex достигли нового исторического максимума — 4182 долларов за тройскую унцию.

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличил ресурсы золота, серебра и меди за счет новых месторождений.