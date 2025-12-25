РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:11, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сколько стоит золото в Казахстане

    В Казахстане 25 декабря обновилась цена на драгоценный металл, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Цена на золото достигла рекордной отметки
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По данным Национального банка Казахстана, 25 декабря стоимость одного грамма золота достигла 73 615,20 тенге.

    Днем ранее грамм драгоценного металла стоил 73 514,30 тенге, тогда как на 1 декабря его цена составляла 68 539,52 тенге.

    Нацбанк по итогам III квартала 2025 года реализовал банкам второго уровня (БВУ) и отдельным небанковским обменным пунктам ­­­8 302 мерных слитка общим весом 438,4 кг. 

    Котировки золота и серебра продолжают расти и бьют новые рекорды на бирже COMEX в Нью-Йорке. Если взглянуть на динамику цен с начала года, то золото подорожало более чем на 1 000 долларов за унцию, и по-прежнему пользуется спросом в качестве защитного актива. Эксперты связывают этот рост с глобальной экономической неопределенностью, а также с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках мира. 

    При этом в октябре фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex достигли нового исторического максимума — 4182 долларов за тройскую унцию. 

    Ранее сообщалось, что Казахстан увеличил ресурсы золота, серебра и меди за счет новых месторождений. 

    Адия Абубакир
    Автор
