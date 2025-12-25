Сколько стоит золото в Казахстане
В Казахстане 25 декабря обновилась цена на драгоценный металл, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Национального банка Казахстана, 25 декабря стоимость одного грамма золота достигла 73 615,20 тенге.
Днем ранее грамм драгоценного металла стоил 73 514,30 тенге, тогда как на 1 декабря его цена составляла 68 539,52 тенге.
Нацбанк по итогам III квартала 2025 года реализовал банкам второго уровня (БВУ) и отдельным небанковским обменным пунктам 8 302 мерных слитка общим весом 438,4 кг.
Котировки золота и серебра продолжают расти и бьют новые рекорды на бирже COMEX в Нью-Йорке. Если взглянуть на динамику цен с начала года, то золото подорожало более чем на 1 000 долларов за унцию, и по-прежнему пользуется спросом в качестве защитного актива. Эксперты связывают этот рост с глобальной экономической неопределенностью, а также с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках мира.
При этом в октябре фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex достигли нового исторического максимума — 4182 долларов за тройскую унцию.
Ранее сообщалось, что Казахстан увеличил ресурсы золота, серебра и меди за счет новых месторождений.