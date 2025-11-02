Нацбанк сообщил, сколько золота купили казахстанцы в 2025 году

Нацбанк по итогам III квартала 2025 года реализовал банкам второго уровня (БВУ) и отдельным небанковским обменным пунктам ­­­8 302 мерных слитка общим весом 438,4 кг.

Наибольшие объемы реализации мерных слитков в III квартале пришлись на следующие регионы: Алматы (5 874 шт., 71%), Астана (600 шт., 7%) и Карагандинская область (460 шт., 6%).

Покупка и продажа мерных слитков для населения доступна через Halyk Bank, Евразийский банк, Alatau City Bank, Банк ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Таким образом, за III квартал 2025 года БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами населению с учетом обратного выкупа продано 9 110 мерных слитков общим весом 409,0 кг. Общее количество реализации с начала действия программы составляет — 246 882 золотых слитка общим весом 8,6 т.

Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 гр. Его доля от общего объема продаж составляет 26% — 63 740 шт. Далее следуют 5-граммовые — 53 978 шт. (22%), 100-граммовые — 50 779 шт. (21%), 20-граммовые — 44 707 шт. (18%) и 50-граммовые — 33 678 шт. (13%).

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая предотвращает механические повреждения и позволяет легко проверить, была ли она вскрыта. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

Напомним, что 21 октября 2025 года золото подешевело на 5,4% — с 4 381 до 4 118 долларов за унцию.