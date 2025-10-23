Сезонный спрос обрушил цены на золото во всем мире

Это стало первой заметной коррекцией после стремительного роста: с начала года до пика 20 октября металл подорожал на 66,6%, а за последние два месяца — на 25%.

Снижение совпало с завершением индийского праздника Дивали, во время которого традиционно дарят золото. Рост спроса в Индии — втором крупнейшем потребителе после Китая — обычно поддерживает котировки, но после праздника цены нередко корректируются. На изменение тренда повлияло и ослабление торгового напряжения между Китаем и США.

Главным драйвером роста золота в 2025 году стал спрос со стороны центробанков, стремящихся диверсифицировать резервы и сократить зависимость от доллара. Дополнительную поддержку обеспечил повышенный интерес частных инвесторов и ювелирного сектора.

В Казахстане динамика повторила мировую. В августе грамм золота стоил 58,7 тысяч тенге, в сентябре — уже 67,3 тысяч, а к 20 октября достиг 74,8 тысяч тенге. 21 октября цена снизилась до 73,6 тысяч тенге. С начала года рост составил 70,3%.

Ювелирные сети учитывают сезон Дивали как пик спроса. На золотые изделия приходится свыше половины мирового рынка украшений. По данным Grand View Research, в 2024 году он оценивался в 366,8 млрд долларов, а в 2025-м прогнозируется на уровне 578,5 млрд. Лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион — 60,2% мирового объема.

В Казахстане производство ювелирных изделий за девять месяцев 2025 года достигло 1,9 млрд тенге — рост на 63,1% к 2024 году. Однако доля отечественных мастеров составляет лишь 1–5% рынка. До 90% ювелирного сектора находится в тени и состоит из контрафакта и контрабанды.

В сентябре ювелирные изделия и часы в Казахстане подорожали на 4% за месяц и на 42,1% за год. Для сравнения: в сентябре 2024-го рост составлял 5,7%, в 2023-м — 3,8%.

Мировой рынок украшений формируют в основном кольца (33,8% в 2024 году). Золотые изделия занимают 54,9% глобального объема, выполняя двойную функцию — аксессуара и инвестиционного инструмента. Женщины обеспечивают 71,7% продаж в сегменте.

Рекордно высокие цены затронули и мужчин: стоимость обручальных колец за год выросла на 44,9% против 5,7% годом ранее.

Напомним, 14 октября фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex достигли нового исторического максимума — $4182 за тройскую унцию.