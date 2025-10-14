Цены на золото и серебро обновили рекорды

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex достигли нового исторического максимума — $4182 за тройскую унцию.

Рост стоимости наблюдается и у серебра — свыше 52 долларов за тройскую унцию.

На прошлой неделе тройская унция золота на бирже стоила $4051,8. Как поясняли эксперты, такой бурный рост был обусловлен тем, что инвесторы, обеспокоенные инфляцией и растущим уровнем задолженности, вкладывают средства в драгоценный металл, а центральные банки скупают его для диверсификации активов.