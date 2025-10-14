РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:03, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Цены на золото и серебро обновили рекорды

    На глобальном рынке драгоценных металлов фиксируется уверенный рост цен, отражающий актуальные экономические тренды и инвестиционные ожидания, передает агентство Kazinform со ссылкой на данные торгов.

    Фото: Pexels

    Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex достигли нового исторического максимума — $4182 за тройскую унцию.

    Рост стоимости наблюдается и у серебра — свыше 52 долларов за тройскую унцию.

    На прошлой неделе тройская унция золота на бирже стоила $4051,8. Как поясняли эксперты, такой бурный рост был обусловлен тем, что инвесторы, обеспокоенные инфляцией и растущим уровнем задолженности, вкладывают средства в драгоценный металл, а центральные банки скупают его для диверсификации активов.

     

