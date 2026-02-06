РУ
    12:03, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Сколько стоит золото в Казахстане

    Цена на драгоценный металл в Казахстане снизилась по сравнению с прошлой неделей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Золото
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    По данным Национального банка РК, стоимость одного грамма золота по состоянию на 6 февраля составляет 77 346.35 тенге.

    Неделей ранее цена драгоценного металла в Казахстане превышала 82 164 тенге.

    При этом стоимость золота на мировых рынках превышала рекордные показатели. Цена февральского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) достигла 5626,8 долларов за унцию. С начала 2026 года рост составил свыше 27%, после впечатляющего увеличения на 64% по итогам 2025 года.

    Рост цен на золото связывают с предпочтениями инвесторов перенаправлять свои средства в безопасные активы.

    Цена Золото Индекс цен
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
