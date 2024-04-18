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    20:46, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Сколько получат ветераны ВОВ ко Дню Победы в Алматинской области

    ветеран
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В честь 79-летия окончания Великой Отечественной войны ветераны Алматинской области получат по два миллиона тенге и продуктовые корзины, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным акимата региона, всего в области проживают семь ветеранов ВОВ. Также лица, удостоенные орденов и медалей бывшего СССР за труд и службу в тылу, участники боевых действий, работники блокадного Ленинграда, несовершеннолетние заключенные концлагерей, ветераны, ставшие инвалидами, а также пострадавшие от радиационных катастроф и ядерных испытаний, получат выплаты в размере от 10 до 50 месячных расчетных показателей.

    - Особое внимание уделено уходу за памятниками Великой Отечественной войне. В области насчитывается 138 таких памятников, 99 из них подверглись реставрационным работам, включая побелку и покраску. Эти действия укрепляют дух единства и помогают сохранить память о подвигах предков, - проинформировали в пресс-службе акимата Алматинской области.

    Ранее сообщалось, что ко Дню Победы по 2 млн выделят ветеранам Алматы и Карагандинской области, а в Акмолинской области - по 3 млн тенге.

    Теги:
    Соцвыплаты ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Регионы Общество Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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