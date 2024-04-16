По 3 млн тенге получат ветераны-фронтовики ко Дню Победы в Акмолинской области

В Акмолинской области в текущем году оставшиеся в живых шесть ветеранов Великой Отечественной войны получат по три млн тенге к 79-й годовщине Победы. Об этом сообщили в акимате региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно данным регионального управления координации занятости и социальных программ, выплаты также получат ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны. Сумма их выплат составит от 10 до 30 МРП (от 36 920 тенге до 110 760 тенге).

- По 25 МРП (92 300 тенге) получат лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и ветераны боевых действий на территории других государств, - добавили в ведомстве.

Отметим, что на сегодняшний день всего в Акмолинской области в живых осталось шесть ветеранов Великой Отечественной войны, один из них проживает в городе Кокшетау.