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    10:59, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    По 3 млн тенге получат ветераны-фронтовики ко Дню Победы в Акмолинской области

    ветераны, фронтовики, День Победы
    Фото: Kazinform

    В Акмолинской области в текущем году оставшиеся в живых шесть ветеранов Великой Отечественной войны получат по три млн тенге к 79-й годовщине Победы. Об этом сообщили в акимате региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно данным регионального управления координации занятости и социальных программ, выплаты также получат ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны. Сумма их выплат составит от 10 до 30 МРП (от 36 920 тенге до 110 760 тенге).

    - По 25 МРП (92 300 тенге) получат лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и ветераны боевых действий на территории других государств, - добавили в ведомстве.

    Отметим, что на сегодняшний день всего в Акмолинской области в живых осталось шесть ветеранов Великой Отечественной войны, один из них проживает в городе Кокшетау.

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Регионы Казахстана Акимат Общество Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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