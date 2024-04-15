РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:08, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Ветеранам Великой Отечественной войны планируют выплатить по 2 млн тенге в Алматы

    Ветеранам Великой Отечественной войны планируют выплатить по 2 млн тенге в Алматы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Депутаты маслихата Алматы на внеочередной сессии единогласно поддержали инициативу акима города Ерболата Досаева о повышении размера единовременной выплаты ветеранам к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне до 2 миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ежегодно ко Дню Победы в Великой Отечественной войне ветеранам оказывается единовременная социальная выплата в размере 1 миллиона тенге.

    - По поручению акима города Алматы мы вносим решение об увеличении единовременной социальной помощи на 1 миллион тенге. В совокупности в текущем году ветераны могут получить единовременную помощь в размере 2 миллионов тенге, - прокомментировал руководитель управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов.

    На сегодняшний день в Алматы проживают 44 ветерана Великой Отечественной войны.

    В 2023 году 56 ветеранам Великой Отечественной войны была оказана социальная помощь в размере 1 миллиона тенге и дополнительно 500 тысяч тенге в соответствии с отдельным решением маслихата Алматы.

    Выплата будет производиться районными акиматами города без истребования заявлений согласно предоставленным спискам НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы на счета в банках второго уровня.

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Акимат Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!