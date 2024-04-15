Ветеранам Великой Отечественной войны планируют выплатить по 2 млн тенге в Алматы

Депутаты маслихата Алматы на внеочередной сессии единогласно поддержали инициативу акима города Ерболата Досаева о повышении размера единовременной выплаты ветеранам к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне до 2 миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ежегодно ко Дню Победы в Великой Отечественной войне ветеранам оказывается единовременная социальная выплата в размере 1 миллиона тенге.

- По поручению акима города Алматы мы вносим решение об увеличении единовременной социальной помощи на 1 миллион тенге. В совокупности в текущем году ветераны могут получить единовременную помощь в размере 2 миллионов тенге, - прокомментировал руководитель управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов.

На сегодняшний день в Алматы проживают 44 ветерана Великой Отечественной войны.

В 2023 году 56 ветеранам Великой Отечественной войны была оказана социальная помощь в размере 1 миллиона тенге и дополнительно 500 тысяч тенге в соответствии с отдельным решением маслихата Алматы.

Выплата будет производиться районными акиматами города без истребования заявлений согласно предоставленным спискам НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы на счета в банках второго уровня.