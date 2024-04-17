РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:06, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    По 2 млн тенге выплатят ветеранам ВОВ к 9 Мая в Карагандинской области

    деньги
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Карагандинской области  проживает 12 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они ко Дню Победы получат по 2 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Также приравнены по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ 3219 человек. Из них 10 блокадников Ленинграда, 34 узника концлагерей, 135 жён умерших участников и инвалидов войны и 3040 тружеников тыла.

    Единовременная материальная выплата предусмотрена

    узникам концлагерей — по 200 тысяч тг.;

    вдовам и жёнам погибших (умерших) в годы ВОВ — по 50 тысяч тг.;

    жителям блокадного Ленинграда — по 200 тысяч тг.;

    труженикам тыла, награждённым медалью «За самоотверженный труд в годы ВОВ», — по 100 тыс. тг.;

    лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награждённым орденами и медалями бывшего СССР, — по 100 тысяч тг.

    — В целом из бюджета городов и районов Карагандинской области в преддверии празднования Дня Победы получит выплату 3231 человек.

    В регионах области участники ВОВ закреплены за объектами малого и среднего бизнеса. В преддверии 9 Мая планируется выплатить материальную помощь ветеранам и из внебюджетных источников. Предусмотрены также благотворительные акции, — сообщили в управлении координации занятости и социальных программ Карагандинской области.

    Теги:
    Соцвыплаты ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Регионы Казахстана Регионы Память Акимат Карагандинская область Общество Дата
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!