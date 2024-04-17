По 2 млн тенге выплатят ветеранам ВОВ к 9 Мая в Карагандинской области

В Карагандинской области проживает 12 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они ко Дню Победы получат по 2 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Также приравнены по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ 3219 человек. Из них 10 блокадников Ленинграда, 34 узника концлагерей, 135 жён умерших участников и инвалидов войны и 3040 тружеников тыла.

Единовременная материальная выплата предусмотрена

узникам концлагерей — по 200 тысяч тг.;

вдовам и жёнам погибших (умерших) в годы ВОВ — по 50 тысяч тг.;

жителям блокадного Ленинграда — по 200 тысяч тг.;

труженикам тыла, награждённым медалью «За самоотверженный труд в годы ВОВ», — по 100 тыс. тг.;

лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награждённым орденами и медалями бывшего СССР, — по 100 тысяч тг.