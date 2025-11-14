Скандал в правительстве Британии: утечки, интриги и борьба за лидерство

Министры и депутаты Лейбористской партии требуют отставки руководителя аппарата премьер-министра Кира Стармера — Моргана Максвини. Поводом стали обвинения в организации утечек, направленных против министра здравоохранения Уэса Стритинга, которого в Лондоне называют возможным преемником действующего премьера.

Фото: nachedeu.com

Требуют отставки главы аппарата

Как пишет газета The Guardian, на Стармера оказывается давление со стороны членов кабинета и депутатов, требующих немедленно уволить Максвини. По их словам, именно он стоял за скоординированной кампанией утечек против Стритинга.

Несмотря на это, в пресс-службе премьер-министра, по сообщению The Telegraph, заявили, что глава правительства полностью доверяет Максвини и всей своей команде. При этом утверждается, что виновные будут привлечены к ответственности, но не уточняется, какие конкретно меры намерен предпринять премьер-министр, чтобы их выявить.

Депутаты Лейбористской партии, по сообщению The Guardian, считают, что эффект оказался противоположным ожидаемому: вместо укрепления власти премьера Максвини сделал его слабее. Один из источников издания отметил, что в партии формируется консенсус — глава аппарата должен уйти.

В чем обвиняют Максвини

Морган Максвини — давний стратег Лейбористской партии, которого называют самым доверенным помощником Стармера. Ему приписывают руководство кампанией по смещению Джереми Корбина с поста лидера партии в 2019 году. После победы лейбористов на выборах 2024 года он стал руководителем аппарата премьер-министра.

Критики Максвини утверждают, что именно он координировал утечки, целью которых было ослабить потенциальных претендентов на лидерство в Лейбористской партии. Среди таких фигур называются Уэс Стритинг и министр внутренних дел Шабана Махмуд.

По информации The Telegraph, это не первый раз, когда окружение Кира Стармера прибегает к подобным методам. Ранее команда Моргана Максвини связывалась с утечками, направленными против бывшего заместителя лидера партии Анджелы Рейнер, нынешнего заместителя лидера Люси Пауэлл и министра культуры, медиа и спорта Лизы Ненди.

Подковерная борьба за лидерство

По сообщению The Telegraph, в Лейбористской партии опасаются, что вызов лидерству Стармера может произойти уже 26 ноября — в день представления бюджета. Ожидается, что тогда правительство может нарушить обещание не повышать подоходный налог.

Среди возможных претендентов называют не только Стритинга, но и министра энергетики Эда Милибэнда, а также главу МВД Шабану Махмуд. Один из министров рассказал The Telegraph, что Стритинг «активно плетет интриги, обзванивая министров и депутатов». Сам Уэс Стритинг категорически отвергает эти обвинения.

— Я не бросаю вызов премьер-министру, не собираюсь баллотироваться против него и не делаю ничего из того, что какие-то нелепые анонимные информаторы наговорили ночью, — заявил он в интервью BBC в среду.

Он также подчеркнул, что скандал отражает «токсичную культуру» в правительстве и призвал Стармера «уволить тех, кто распространяет подобные утечки».

Реакция премьер-министра и министра здравоохранения

— Я никогда не санкционировал атаки на членов кабинета. Любая атака на любого министра абсолютно недопустима», — заявил премьер-министр, выступая в парламенте в среду.

Фото: Anadolu Ajansi

Он похвалил Уэса Стритинга за отличную работу по сокращению очередей в поликлиниках и госпиталях, добавив, что правительство полностью сосредоточено на работе для страны.

Парадоксально, но сам Уэс Стритинг, по наблюдению The Guardian, выглядел воодушевленным после скандала. Его уверенные выступления на телевидении укрепили позиции внутри партии, а один из профсоюзов уже заявил, что готов поддержать его, если лидерская гонка все же начнется.

— Самое странное в этих утечках то, что они исходят от людей, которые утверждают, будто премьер-министр борется за свое место. Я не считаю это ни полезным, ни конструктивным, — цитирует слова Стритинга BBC во время его выступления на конференции Национальной службы здравоохранения в Манчестере.

Что будет дальше?

Бывший директор по коммуникациям Тони Блэра Алэстер Кэмпбелл заявил, что невозможно представить, чтобы Стармер не знал об утечках, назвав их «неуклюжим, глупым шагом» и «чистой безумием». В эфире Radio-4 он сказал, что если виновный «не будет усмирен или уволен, подобное будет происходить снова и снова».

Как пишет газета Independent, один из высокопоставленных представителей Лейбористской партии, комментируя возможное будущее Максвини, отметил, что его отставка фактически неизбежна. В то же время еще одна масштабная перестановка в руководящей команде могла бы нанести серьезный ущерб Киру Стармеру, который уже уволил своего первого руководителя аппарата Сью Грей вскоре после прошлогодних выборов и за последние восемнадцать месяцев лишился трех директоров по коммуникациям.

Новый опрос YouGov, проведенный в среду, показал, что около половины британцев (51%) считают, что Стармер должен уйти с поста лидера Лейбористской партии и уступить место другому. При этом 27% считают, что он должен остаться, а 23% не определились.

Ранее сообщалось о том, что громкая отставка привела к крупным перестановкам в британском правительстве.