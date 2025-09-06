РУ
    Вице-премьер Великобритании ушла в отставку на фоне скандала

    Политик также оставит должность заместителя лидера правящей Лейбористской партии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Вице-премьер Великобритании ушла в отставку на фоне скандала
    Фото: report.az

    Заместитель премьер-министра и министр жилищного строительства Великобритании Анджела Рейнер подала в отставку на фоне скандала с недоплатой гербового сбора при покупке недвижимости в курортном городе Хоув на юге Англии за £800 тыс.

    В письме к премьер-министру Киру Стармеру Рейнер заявила, что берет на себя полную ответственность за ошибку. Она подчеркнула, что действовала добросовестно и не пыталась уклониться от налогов, однако признала, что решение не обращаться за дополнительной консультацией по налогам было неверным, особенно с учетом ее должности.

    Рейнер также отметила, что давление со стороны СМИ тяжело отразилось на ее семье, и продолжение работы в правительстве стало невозможным. В своем заявлении политик поблагодарила коллег и избирателей, подчеркнув, что служение стране стало для нее «честью всей жизни».

    Премьер-министр Кир Стармер в ответном письме выразил сожаление по поводу ее ухода, назвав Рейнер центральной фигурой в работе правительства. Он подчеркнул, что, несмотря на отставку, она останется одной из ведущих фигур Лейбористской партии.

    Анджела Рейнер была назначена заместителем премьер-министра 5 июля 2024 года. До назначения Рейнер была депутатом Палаты общин с 2015 года.

    Ранее мы писали о том, что  Анджела Рейнер может лишиться своего поста. 

