Вице-премьер Великобритании ушла в отставку на фоне скандала

Заместитель премьер-министра и министр жилищного строительства Великобритании Анджела Рейнер подала в отставку на фоне скандала с недоплатой гербового сбора при покупке недвижимости в курортном городе Хоув на юге Англии за £800 тыс.

В письме к премьер-министру Киру Стармеру Рейнер заявила, что берет на себя полную ответственность за ошибку. Она подчеркнула, что действовала добросовестно и не пыталась уклониться от налогов, однако признала, что решение не обращаться за дополнительной консультацией по налогам было неверным, особенно с учетом ее должности.

Рейнер также отметила, что давление со стороны СМИ тяжело отразилось на ее семье, и продолжение работы в правительстве стало невозможным. В своем заявлении политик поблагодарила коллег и избирателей, подчеркнув, что служение стране стало для нее «честью всей жизни».

Премьер-министр Кир Стармер в ответном письме выразил сожаление по поводу ее ухода, назвав Рейнер центральной фигурой в работе правительства. Он подчеркнул, что, несмотря на отставку, она останется одной из ведущих фигур Лейбористской партии.

Анджела Рейнер была назначена заместителем премьер-министра 5 июля 2024 года. До назначения Рейнер была депутатом Палаты общин с 2015 года.

Ранее мы писали о том, что Анджела Рейнер может лишиться своего поста.