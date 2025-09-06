Громкая отставка привела к крупным перестановкам в британском правительстве

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер начал крупную перестановку в составе правительства после громкой отставки вице-премьера Анджелы Рейнер, связанной с нарушением при покупке недвижимости.

На место Рейнер назначен бывший министр иностранных дел Дэвид Лэмми, который одновременно возглавил министерство юстиции. Его прежнюю должность заняла Иветт Купер, до этого руководившая МВД.

Министерство внутренних дел перешло к Шабане Махмуд, ранее курировавшей сферу юстиции. Портфель по жилищному строительству получил Стив Рид, который раньше отвечал за охрану окружающей среды.

Состав правительства покинули также лидер Палаты общин Люси Пауэлл и министр по делам Шотландии Иэн Мюррей. Их места заняли Алан Кэмпбелл и Дуглас Александр соответственно.

Джонатан Рейнольдс стал лидером фракции в парламенте и вошел в состав кабинета, а его бывший пост министра бизнеса и торговли занял Питер Кайл.

Лиз Кендалл получила портфель министра науки, инноваций и технологий. Эмма Рейнольдс стала министром по вопросам экологии, продовольствия и сельских территорий. Пат МакФадден был назначен министром по вопросам труда и пенсионного обеспечения.

Главный казначей Рэйчел Ривз, глава оборонного ведомства Джон Хили, министр энергетики Эд Милибэнд, министр здравоохранения Уэс Стритинг, министр образования Бриджит Филлипсон, глава транспортного ведомства Хейди Александр и министр культуры, медиа и спорта Лиза Нэнди сохранили свои места.

Таким образом из четырех ключевых постов в британском правительстве - премьер-министра, канцлера, главы внешнеполитического ведомства и министра внутренних дел - три возглавляют женщины.

Лидер оппозиционной крайне правой партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж, выступая на партийной конференции в Бирмингеме, обвинил правительство Стармера в непрофессионализме и предсказал раскол Лейбористской партии после отставки Рейнер, заявив о высокой вероятности досрочных парламентских выборов в 2027 году.

Ранее вице-премьер Великобритании ушла в отставку на фоне скандала.