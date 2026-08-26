KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Сирийские демократические силы объявили о самороспуске

    В Сирии завершился один из ключевых этапов объединения вооруженных формирований под единым государственным командованием, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Сирийские демократические силы объявили о самороспуске
    Фото: SANA

    Командующий «Сирийскими демократическими силами» (СДС) Мазлум Абди объявил о роспуске формирования как самостоятельной военной силы после включения его подразделений в состав сирийской армии. Заявление было сделано во вторник в президентском дворце в Дамаске, сообщает агентство SANA.

    — Сегодня мы объявляем о завершении миссии «Сирийских демократических сил» и их роспуске как самостоятельной военной силы, — заявил Мазлум Абди.

    По его словам, решение принято после достижения соглашения с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и завершения интеграции подразделений СДС в состав сирийской армии.

    В тот же день Ахмед аш-Шараа провел встречу с Мазлумом Абди. Стороны обсудили дальнейшее включение структур северо-востока страны в государственные институты и последующие меры по укреплению безопасности.

    Напомним, «Сирийские демократические силы» были сформированы в 2015 году и представляли собой коалицию курдских и арабских вооруженных формирований. Основу СДС составляли курдские «Отряды народной самообороны». Это формирование при поддержке США участвовало в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещенная в РК организация — прим. ред.) и впоследствии контролировали значительную часть северо-востока Сирии, включая районы с крупными нефтегазовыми месторождениями.

    Дамаск и руководство СДС договорились о поэтапной интеграции курдских сил в государственные структуры в январе.

    В марте командующий «Отрядами народной самообороны» Сипан Хамо был назначен заместителем министра обороны Сирии по восточным территориям.

    Мазлум Абди также сообщил, что в текущем году власти намерены приступить к реализации решения об обучении на курдском языке. По его словам, новая Сирия должна стать единым государством для курдов, арабов, туркмен и ассирийцев.

    Читайте также:

    Сирийские власти и курдские силы договорились о прекращении огня и интеграции.

    Сирия дала курдским формированиям четыре дня на согласие с интеграцией.

    США свернут военное присутствие в Сирии, оставив только одну базу.

    В мире Ближний Восток Сирия
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор