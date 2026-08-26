Сирийские демократические силы объявили о самороспуске

В Сирии завершился один из ключевых этапов объединения вооруженных формирований под единым государственным командованием, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Командующий «Сирийскими демократическими силами» (СДС) Мазлум Абди объявил о роспуске формирования как самостоятельной военной силы после включения его подразделений в состав сирийской армии. Заявление было сделано во вторник в президентском дворце в Дамаске, сообщает агентство SANA.

— Сегодня мы объявляем о завершении миссии «Сирийских демократических сил» и их роспуске как самостоятельной военной силы, — заявил Мазлум Абди.

Mazloum Abdi announces the end of the Syrian Democratic Forces’ mission and their dissolution as an independent military force after completing integration into Syrian Army brigades, saying the move marks a new phase of peace and stability.#SANA pic.twitter.com/HtxiDZS5qF — SANA English (@SANAEnOfficial) August 25, 2026

По его словам, решение принято после достижения соглашения с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и завершения интеграции подразделений СДС в состав сирийской армии.

В тот же день Ахмед аш-Шараа провел встречу с Мазлумом Абди. Стороны обсудили дальнейшее включение структур северо-востока страны в государственные институты и последующие меры по укреплению безопасности.

Напомним, «Сирийские демократические силы» были сформированы в 2015 году и представляли собой коалицию курдских и арабских вооруженных формирований. Основу СДС составляли курдские «Отряды народной самообороны». Это формирование при поддержке США участвовало в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещенная в РК организация — прим. ред.) и впоследствии контролировали значительную часть северо-востока Сирии, включая районы с крупными нефтегазовыми месторождениями.

Дамаск и руководство СДС договорились о поэтапной интеграции курдских сил в государственные структуры в январе.

В марте командующий «Отрядами народной самообороны» Сипан Хамо был назначен заместителем министра обороны Сирии по восточным территориям.

Мазлум Абди также сообщил, что в текущем году власти намерены приступить к реализации решения об обучении на курдском языке. По его словам, новая Сирия должна стать единым государством для курдов, арабов, туркмен и ассирийцев.

Читайте также:

Сирийские власти и курдские силы договорились о прекращении огня и интеграции.

Сирия дала курдским формированиям четыре дня на согласие с интеграцией.

США свернут военное присутствие в Сирии, оставив только одну базу.