РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Сирийские власти и курдские силы договорились о прекращении огня и интеграции

    Власти Сирии заявили о переходе к новому этапу урегулирования ситуации на северо-востоке страны на фоне военных и политических изменений в регионе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Сирийские власти и курдские силы договорились о прекращении огня и интеграции
    Фото: SANA

    Правительство Сирии и курдские формирования «Сирийские демократические силы» в пятницу сообщили о достижении соглашения о всеобъемлющем прекращении огня и поэтапной интеграции военных и административных структур в сирийское государство. Об этом сообщает агентство SANA.

    Согласно договоренностям, вооруженные подразделения сторон отойдут от линий соприкосновения, а силы безопасности министерства внутренних дел Сирии будут размещены в центрах городов Хасаке и Камышлы на северо-востоке страны. Местные силы безопасности подлежат объединению в рамках единой структуры.

    Соглашение было объявлено после того, как в январе правительственные силы Сирии под руководством временного президента Ахмеда аш-Шараа взяли под контроль обширные районы на севере и востоке страны, ранее находившиеся под контролем курдских формирований, вынудив их отступить в ограниченный анклав.

    Документ также предусматривает формирование военной дивизии, в состав которой войдут три бригады «Сирийских демократических сил», а также создание отдельной бригады в городе Кобани (Айн-эль-Араб), которая будет подчиняться структурам провинции Алеппо.

    Как сообщили в сирийском правительстве, соглашение было окончательно согласовано поздно вечером в четверг, а его реализация должна начаться незамедлительно. Власти подчеркнули, что договоренность направлена на объединение сирийской территории, восстановление государственного управления и обеспечение полного контроля государства над всеми регионами страны.

    Ранее сообщалось, что Дамаск дал курдским формированиям четыре дня на согласие с интеграцией.

    Теги:
    Сирия Мировые новости
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают