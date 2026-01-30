Сирийские власти и курдские силы договорились о прекращении огня и интеграции

Правительство Сирии и курдские формирования «Сирийские демократические силы» в пятницу сообщили о достижении соглашения о всеобъемлющем прекращении огня и поэтапной интеграции военных и административных структур в сирийское государство. Об этом сообщает агентство SANA.

Согласно договоренностям, вооруженные подразделения сторон отойдут от линий соприкосновения, а силы безопасности министерства внутренних дел Сирии будут размещены в центрах городов Хасаке и Камышлы на северо-востоке страны. Местные силы безопасности подлежат объединению в рамках единой структуры.

Соглашение было объявлено после того, как в январе правительственные силы Сирии под руководством временного президента Ахмеда аш-Шараа взяли под контроль обширные районы на севере и востоке страны, ранее находившиеся под контролем курдских формирований, вынудив их отступить в ограниченный анклав.

Документ также предусматривает формирование военной дивизии, в состав которой войдут три бригады «Сирийских демократических сил», а также создание отдельной бригады в городе Кобани (Айн-эль-Араб), которая будет подчиняться структурам провинции Алеппо.

Как сообщили в сирийском правительстве, соглашение было окончательно согласовано поздно вечером в четверг, а его реализация должна начаться незамедлительно. Власти подчеркнули, что договоренность направлена на объединение сирийской территории, восстановление государственного управления и обеспечение полного контроля государства над всеми регионами страны.

Ранее сообщалось, что Дамаск дал курдским формированиям четыре дня на согласие с интеграцией.