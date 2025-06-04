США свернут военное присутствие в Сирии, оставив только одну базу — спецпосланник

США сократят свое военное присутствие в Сирии до одной базы, отказавшись от прежнего формата операций и признав неэффективность политики, проводившейся в регионе на протяжении десятилетий.

Об этом сообщил новый специальный посланник президента Дональда Трампа по Сирии и одновременно посол США в Турции Томас Баррак в интервью турецкому телеканалу NTV.

— Точно могу сказать: наша нынешняя политика в Сирии не будет похожа на политику последних ста лет, потому что ни одна из них не сработала, — отметил Баррак.

По его словам, военные США уже начали вывод войск и техники с 7 из 8 баз, включая объекты в провинции Дейр-эз-Зор. Оставшиеся силы будут сосредоточены в провинции Хасака на северо-востоке страны.

Два источника в сфере безопасности подтвердили агентству Reuters, что вывод военной техники уже идет. Один из них уточнил, что все войска выводятся из Дейр-эз-Зора.

Официальный представитель Госдепартамента США позже отметил, что численность контингента будет корректироваться «по мере необходимости» в зависимости от оперативной обстановки.

В настоящее время в Сирии остаются около 2 тыс. американских военнослужащих, преимущественно работающих совместно с курдскими силами из состава Сирийских демократических сил (СДС).

СДС, ядром которых является курдское ополчение «Отряды народной самообороны» (YPG), считаются ключевым партнером США в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.).

Однако Анкара рассматривает YPG как структуру, связанную с запрещенной Рабочей партией Курдистана, которая в мае заявила о своем роспуске после 40-летнего конфликта с турецким государством.

— СДС остаются важным фактором, особенно с точки зрения американского Конгресса, — подчеркнул Баррак. — Их интеграция в состав вооруженных сил Сирии — это приоритет. Все стороны должны проявлять разумность в своих ожиданиях.

С начала 2025 года, после отстранения Башара Асада от власти и прихода к руководству страны временного президента Ахмада аш-Шараа, западные страны начали постепенно восстанавливать контакты с Дамаском. На прошлой неделе Томас Баррак вновь поднял флаг США над посольской резиденцией в сирийской столице — впервые с 2012 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе обвинил СДС в затягивании процесса интеграции, несмотря на достигнутую договоренность с правительством Сирии.

В свете происходящих изменений США анонсировали отказ от прежнего курса в Сирии и переход к более ограниченному, но, по словам Вашингтона, более реалистичному формату присутствия.

Ранее мы сообщали, что США могут начать вывод войск из Сирии в течение 2 месяцев.

Израиль во вторник нанес ответные удары по Сирии после запуска ракет по оккупированным Голанским высотам.