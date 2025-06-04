Израиль нанес ответные удары по Сирии после запуска ракет

Израильская армия заявила, что во вторник с территории Сирии были выпущены две ракеты в сторону оккупированных Израилем Голанских высот. Это первый случай ракетного обстрела Израиля с сирийской территории с момента смены власти в Сирии в декабре прошлого года.

В ответ израильская артиллерия обстреляла западные районы провинции Дараа на юге Сирии. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека», Израиль нанес авиаудары по окрестностям Кунейтры и югу провинции Дараа, вызвав «мощные взрывы».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац возложил ответственность на сирийские власти.

— Израиль рассматривает президента Сирии как напрямую ответственного за любую угрозу или обстрел территории Израиля, — заявил Кац, пообещав «полноценный ответ» в ближайшее время.

МИД Сирии заявил точность сообщений об обстрелах Израиля пока не подтверждена, и подчеркнул, что «Сирия не представляет и не будет представлять угрозы какой-либо стороне в регионе».

Ведомство осудило израильские удары, отметив, что они привели к «значительным человеческим и материальным потерям».

— Мы считаем, что существует множество сторон, которые могут стремиться дестабилизировать регион для достижения своих собственных интересов, — подчеркивается в заявлении министерства.

Israel launches artillery strikes on Syria's southwestern city of Daraa, alleging it was responding to projectiles fired towards its territory pic.twitter.com/NP1gll3lVM — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 4, 2025

Ответственность за обстрел взяла на себя группа, называющая себя «Бригады Мухаммеда Даифа» — в честь палестинского командира ХАМАС, ликвидированного израильским ударом в секторе Газа в прошлом году. Группа появилась в соцсетях всего за несколько дней до атаки, сообщает AP.

Сирийский аналитик Ахмед Аба Зейд, которого цитирует агентство, выразил сомнение в ее реальном существовании, назвав ее пока «просто Telegram-каналом».

После смены власти в Сирии и прихода к управлению бывших оппозиционеров во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа, Израиль усилил удары по югу страны и взял под контроль буферную зону, ранее охраняемую силами ООН.

На фоне постепенного сближения между западными странами и новым сирийским руководством, а также в условиях смягчения ряда санкций, Вашингтон призвал Дамаск начать процесс установления контактов с Израилем. В частности, в ходе майской встречи президент США Дональд Трамп призвал президента аш-Шараа присоединиться к Авраамовым соглашениям.