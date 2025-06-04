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    15:40, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Израиль нанес ответные удары по Сирии после запуска ракет

    Удары по югу Сирии прервали период относительного затишья и совпали с сообщениями о диалоге между Израилем и новым сирийским руководством, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: x.com / @idfonline

    Израильская армия заявила, что во вторник с территории Сирии были выпущены две ракеты в сторону оккупированных Израилем Голанских высот. Это первый случай ракетного обстрела Израиля с сирийской территории с момента смены власти в Сирии в декабре прошлого года.

    В ответ израильская артиллерия обстреляла западные районы провинции Дараа на юге Сирии. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека», Израиль нанес авиаудары по окрестностям Кунейтры и югу провинции Дараа, вызвав «мощные взрывы».

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац возложил ответственность на сирийские власти.

    — Израиль рассматривает президента Сирии как напрямую ответственного за любую угрозу или обстрел территории Израиля, — заявил Кац, пообещав «полноценный ответ» в ближайшее время.

    МИД Сирии заявил точность сообщений об обстрелах Израиля пока не подтверждена, и подчеркнул, что «Сирия не представляет и не будет представлять угрозы какой-либо стороне в регионе».

    Ведомство осудило израильские удары, отметив, что они привели к «значительным человеческим и материальным потерям».

    — Мы считаем, что существует множество сторон, которые могут стремиться дестабилизировать регион для достижения своих собственных интересов, — подчеркивается в заявлении министерства.

    Ответственность за обстрел взяла на себя группа, называющая себя «Бригады Мухаммеда Даифа» — в честь палестинского командира ХАМАС, ликвидированного израильским ударом в секторе Газа в прошлом году. Группа появилась в соцсетях всего за несколько дней до атаки, сообщает AP.

    Сирийский аналитик Ахмед Аба Зейд, которого цитирует агентство, выразил сомнение в ее реальном существовании, назвав ее пока «просто Telegram-каналом».

    После смены власти в Сирии и прихода к управлению бывших оппозиционеров во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа, Израиль усилил удары по югу страны и взял под контроль буферную зону, ранее охраняемую силами ООН.

    На фоне постепенного сближения между западными странами и новым сирийским руководством, а также в условиях смягчения ряда санкций, Вашингтон призвал Дамаск начать процесс установления контактов с Израилем. В частности, в ходе майской встречи президент США Дональд Трамп призвал президента аш-Шараа присоединиться к Авраамовым соглашениям.

    Теги:
    Сирия Мировые новости Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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