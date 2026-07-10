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    Сирии вернули право голоса в Организации по запрещению химического оружия

    Решение принято после того, как новые власти Сирии заявили о готовности выполнять обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Сирии вернули право голоса в Организации по запрещению химического оружия
    Фото: с сайта opcw.org

    Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) восстановила право голоса Сирии, которого страна была лишена в 2021 году при правительстве Башара Асада.

    Соответствующее решение исполнительный совет организации принял консенсусом на заседании в четверг.

    В ОЗХО пояснили, что решение принято в связи со «значительным изменением обстоятельств» после смены власти в Сирии. Как заявили в организации, новые сирийские власти подтвердили готовность выполнять обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и уже предприняли ряд практических шагов в сотрудничестве с Техническим секретариатом ОЗХО.

    В частности, Дамаск внес изменения в первоначальную декларацию о химическом оружии, подготовил соглашения по объектам, содействовал проведению инспекций и приступил к уничтожению выявленных остатков химических материалов.

    Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что эти меры создают основу для завершения проверки и ликвидации оставшихся элементов химической программы бывшего сирийского правительства.

    Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия в 2013 году на фоне гражданской войны.

    В 2021 году ОЗХО лишила страну ряда прав и привилегий, включая право голоса, указав на неполное декларирование химического арсенала и подтвержденные случаи применения химического оружия при прежнем режиме Башара Асада.

    Будучи органом, осуществляющим исполнение Конвенции о химическом оружии, ОЗХО, объединяющая 193 государства-члена, контролирует глобальные усилия по окончательному уничтожению химического оружия.

    В 2023 году ОЗХО подтвердила, что все запасы химического оружия, заявленные 193 государствами-участниками Конвенции о химическом оружии с 1997 года (в общей сложности 72 304 метрические тонны химических веществ) были безвозвратно уничтожены в соответствии со строгим режимом проверки ОЗХО.

    Накануне мы сообщали, что США намерены исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма.

    На днях Дамаск посетил президент Франции Эмануэль Макрон, став первым европейским лидером, посетившим страну после смены власти. Его визит сопровождался взрывами в сирийской столице.

    Башар Асад В мире Безопасность Сирия Мировые новости Международные отношения Оружие
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
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