Сирии вернули право голоса в Организации по запрещению химического оружия

Решение принято после того, как новые власти Сирии заявили о готовности выполнять обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) восстановила право голоса Сирии, которого страна была лишена в 2021 году при правительстве Башара Асада.

Соответствующее решение исполнительный совет организации принял консенсусом на заседании в четверг.

The OPCW’s Executive Council today adopted a decision to reinstate the rights and privileges of Syria under the #ChemicalWeaponsConvention, recognising the progress made by the Syrian authorities in addressing the chemical weapons programme inherited by the former regime.



The… pic.twitter.com/1imQloTecM — OPCW (@OPCW) July 9, 2026

В ОЗХО пояснили, что решение принято в связи со «значительным изменением обстоятельств» после смены власти в Сирии. Как заявили в организации, новые сирийские власти подтвердили готовность выполнять обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и уже предприняли ряд практических шагов в сотрудничестве с Техническим секретариатом ОЗХО.

В частности, Дамаск внес изменения в первоначальную декларацию о химическом оружии, подготовил соглашения по объектам, содействовал проведению инспекций и приступил к уничтожению выявленных остатков химических материалов.

Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что эти меры создают основу для завершения проверки и ликвидации оставшихся элементов химической программы бывшего сирийского правительства.

Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия в 2013 году на фоне гражданской войны.

В 2021 году ОЗХО лишила страну ряда прав и привилегий, включая право голоса, указав на неполное декларирование химического арсенала и подтвержденные случаи применения химического оружия при прежнем режиме Башара Асада.

Будучи органом, осуществляющим исполнение Конвенции о химическом оружии, ОЗХО, объединяющая 193 государства-члена, контролирует глобальные усилия по окончательному уничтожению химического оружия.

В 2023 году ОЗХО подтвердила, что все запасы химического оружия, заявленные 193 государствами-участниками Конвенции о химическом оружии с 1997 года (в общей сложности 72 304 метрические тонны химических веществ) были безвозвратно уничтожены в соответствии со строгим режимом проверки ОЗХО.

Накануне мы сообщали, что США намерены исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма.

На днях Дамаск посетил президент Франции Эмануэль Макрон, став первым европейским лидером, посетившим страну после смены власти. Его визит сопровождался взрывами в сирийской столице.