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    Макрон стал первым главой государства ЕС, посетившим Сирию после смены власти

    Визит президента Франции свидетельствует об активизации контактов Европы с новыми сирийскими властями, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Встреча Ахмеда аш-Шараа и Эмманюэля Макрона в Нью-Йорке, сентябрь 2025 года
    Фото: Syrian Presidency/Handout/Anadolu Agency/IMAGO

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник прибыл в Дамаск с официальным визитом, став первым главой государства Европейского союза, побывавшим в Сирии после прихода к власти президента Ахмада аш-Шараа.

    В ходе двухдневного визита французский лидер провел переговоры с сирийским руководством, посвященные восстановлению страны, вопросам безопасности и развитию двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает агентство SANA.

    Во время встречи с президентом Ахмадом аш-Шараа во вторник стороны обсудили перспективы участия французских компаний в восстановлении Сирии.

    Макрона сопровождала делегация представителей бизнеса, в которую вошли руководители компаний TotalEnergies и CMA CGM.

    По данным администрации президента Франции, Макрон подтвердил поддержку Парижем суверенной, единой и плюралистической Сирии, а также подчеркнул важность соблюдения прав всех религиозных и этнических общин.

    Отдельное внимание на переговорах было уделено вопросам борьбы с терроризмом, восстановлению дипломатических отношений и ситуации в Ливане.

    Французская сторона вновь заявила, что считает недопустимым участие сирийских сил в каких-либо операциях на территории соседнего государства. В свою очередь Ахмад аш-Шараа подтвердил, что Дамаск не намерен направлять войска в Ливан.

    Между тем, во время визита Макрона в Дамаске прогремели два взрыва, пострадали 18 человек. Подробнее в материале.

    Франция остается одним из наиболее активных сторонников нормализации отношений с новыми сирийскими властями. В мае 2025 года Эмманюэль Макрон принимал Ахмада аш-Шараа в Париже и выступал за постепенную отмену западных санкций против Сирии. Впоследствии Европейский союз снял большую часть экономических ограничений, сохранив санкции в отношении представителей прежнего руководства страны.

    Ранее сообщалось, что Иордания, Сирия и Ливан договорились об обмене газом через Арабский газопровод. Также Сирия заключила соглашение с Chevron о разработке морского нефтяного месторождения.

    Франция Визит Макрона В мире Европа ЕС Сирия Мировые новости Международные отношения
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
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