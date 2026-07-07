Макрон стал первым главой государства ЕС, посетившим Сирию после смены власти

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник прибыл в Дамаск с официальным визитом, став первым главой государства Европейского союза, побывавшим в Сирии после прихода к власти президента Ахмада аш-Шараа.

В ходе двухдневного визита французский лидер провел переговоры с сирийским руководством, посвященные восстановлению страны, вопросам безопасности и развитию двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает агентство SANA.

Во время встречи с президентом Ахмадом аш-Шараа во вторник стороны обсудили перспективы участия французских компаний в восстановлении Сирии.

Макрона сопровождала делегация представителей бизнеса, в которую вошли руководители компаний TotalEnergies и CMA CGM.

По данным администрации президента Франции, Макрон подтвердил поддержку Парижем суверенной, единой и плюралистической Сирии, а также подчеркнул важность соблюдения прав всех религиозных и этнических общин.

Je viens dire l’engagement de la France auprès du peuple syrien. Pour une Syrie souveraine, unie dans sa pluralité et en paix avec ses voisins. Ensemble, ouvrons une nouvelle page de stabilité et de paix. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 6, 2026

Отдельное внимание на переговорах было уделено вопросам борьбы с терроризмом, восстановлению дипломатических отношений и ситуации в Ливане.

Французская сторона вновь заявила, что считает недопустимым участие сирийских сил в каких-либо операциях на территории соседнего государства. В свою очередь Ахмад аш-Шараа подтвердил, что Дамаск не намерен направлять войска в Ливан.

Между тем, во время визита Макрона в Дамаске прогремели два взрыва, пострадали 18 человек. Подробнее в материале.

Франция остается одним из наиболее активных сторонников нормализации отношений с новыми сирийскими властями. В мае 2025 года Эмманюэль Макрон принимал Ахмада аш-Шараа в Париже и выступал за постепенную отмену западных санкций против Сирии. Впоследствии Европейский союз снял большую часть экономических ограничений, сохранив санкции в отношении представителей прежнего руководства страны.

Ранее сообщалось, что Иордания, Сирия и Ливан договорились об обмене газом через Арабский газопровод. Также Сирия заключила соглашение с Chevron о разработке морского нефтяного месторождения.