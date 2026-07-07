KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Два взрыва прогремели в Дамаске во время визита Макрона: пострадали 18 человек

    Инцидент произошел во время официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Сирию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Два взрыва прогремели в Дамаске во время визита Макрона: пострадали 18 человек
    Фото: SANA

    Два взрыва произошли во вторник, 7 июля, в районе министерства туризма Сирии в центре Дамаска. По данным МВД Сирии, пострадали 18 человек, в том числе четверо сотрудников полиции. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

    Как сообщили в министерстве внутренних дел, сотрудники сил внутренней безопасности обнаружили два самодельных взрывных устройства во время проведения оперативных мероприятий и приступили к их обезвреживанию. Однако оба устройства сработали в процессе подготовки к разминированию.

    По предварительным данным ведомства, одно взрывное устройство было заложено в припаркованном автомобиле, второе — в мусорном контейнере. После происшествия район был оцеплен, а специалисты начали обследование прилегающей территории.

    Расследование продолжается, ведется установление лиц, причастных к организации взрывов.

    В МВД Сирии подчеркнули, что место происшествия находилось за пределами охраняемой зоны, отведенной для пребывания президента Франции Эмманюэля Макрона, и не представляло непосредственной угрозы ни месту его размещения, ни программе официального визита.

    По данным Елисейского дворца, французский лидер не слышал взрывов и продолжил мероприятия согласно утвержденному графику.

    По информации Reuters, взрывы произошли неподалеку от гостиницы Four Seasons, где ранее проходили встречи Макрона с представителями сирийского гражданского общества.

    В момент происшествия кортеж французского президента уже направлялся в президентский дворец на переговоры с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа.

    Это уже второй подобный инцидент в сирийской столице менее чем за неделю. В начале июля в результате взрыва в одном из кафе Дамаска погибли девять человек, еще более 20 получили ранения. Ответственность за тот теракт никто на себя не взял.

    Ранее в Дамаске у здания минобороны Сирии взорвался автомобиль. 

     

    Пострадавшие Франция Визит Макрона В мире Сирия Мировые новости Взрыв
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор