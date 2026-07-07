Два взрыва прогремели в Дамаске во время визита Макрона: пострадали 18 человек

Инцидент произошел во время официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Сирию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Два взрыва произошли во вторник, 7 июля, в районе министерства туризма Сирии в центре Дамаска. По данным МВД Сирии, пострадали 18 человек, в том числе четверо сотрудников полиции. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Как сообщили в министерстве внутренних дел, сотрудники сил внутренней безопасности обнаружили два самодельных взрывных устройства во время проведения оперативных мероприятий и приступили к их обезвреживанию. Однако оба устройства сработали в процессе подготовки к разминированию.

По предварительным данным ведомства, одно взрывное устройство было заложено в припаркованном автомобиле, второе — в мусорном контейнере. После происшествия район был оцеплен, а специалисты начали обследование прилегающей территории.

Расследование продолжается, ведется установление лиц, причастных к организации взрывов.

🚨#Damascus: Additional footage of the terrorist bombings that took place near the Four Seasons Hotel in Damascus, where French President #Macron is staying.



❗️ Not one terrorist bombing, several… https://t.co/ZfxdTWMeN0 pic.twitter.com/qFuGKIWOqj — Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) July 7, 2026

В МВД Сирии подчеркнули, что место происшествия находилось за пределами охраняемой зоны, отведенной для пребывания президента Франции Эмманюэля Макрона, и не представляло непосредственной угрозы ни месту его размещения, ни программе официального визита.

По данным Елисейского дворца, французский лидер не слышал взрывов и продолжил мероприятия согласно утвержденному графику.

#BREAKING: Syria explosion caught on camera during French President Macron visit. 18 people injured including four police officers. Macron is still in Syria. pic.twitter.com/BWen6oJbrd — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 7, 2026

По информации Reuters, взрывы произошли неподалеку от гостиницы Four Seasons, где ранее проходили встречи Макрона с представителями сирийского гражданского общества.

В момент происшествия кортеж французского президента уже направлялся в президентский дворец на переговоры с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа.

Это уже второй подобный инцидент в сирийской столице менее чем за неделю. В начале июля в результате взрыва в одном из кафе Дамаска погибли девять человек, еще более 20 получили ранения. Ответственность за тот теракт никто на себя не взял.

Ранее в Дамаске у здания минобороны Сирии взорвался автомобиль.