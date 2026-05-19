В Дамаске у здания минобороны Сирии взорвался автомобиль

Инцидент произошел на фоне продолжающихся проблем с безопасностью в сирийской столице, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

У здания министерства обороны Сирии в Дамаске во вторник произошел взрыв заминированного автомобиля. В результате погиб один военнослужащий, еще 23 человека получили ранения, сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийское военное ведомство.

По данным управления по связям со СМИ минобороны Сирии, подразделение сирийской армии ранее обнаружило рядом с ведомственным зданием в районе Баб-Шарки в Дамаске самодельное взрывное устройство и приступило к его обезвреживанию, после чего неподалеку произошел взрыв автомобиля, начиненного взрывчаткой.

A soldier was martyred and several others were wounded after a car bomb exploded near a Defense Ministry building in the Bab Sharqi area of Damascus, the Defense Ministry’s Media and Communication Directorate told SANA.#Damascus#syria pic.twitter.com/8hnEDeeXll — SANA English (@SANAEnOfficial) May 19, 2026

Глава службы скорой помощи и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Сирии Наджиб ан-Наасан заявил, что пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Ответственность за атаку на момент публикации никто на себя не взял.

8 декабря 2025 года Сирия отметила первую годовщину свержения режима Асада.