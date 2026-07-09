США намерены исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что решение принято после завершения обязательного 45-дневного периода предварительного уведомления и станет важным шагом на пути к восстановлению отношений между Вашингтоном и Дамаском.

— Сегодня президент Трамп уведомил Конгресс о намерении своей администрации отменить статус Сирии как государства — спонсора терроризма после 45-дневного периода предварительного уведомления. Это еще один исторический шаг президента Трампа, который даст сирийскому народу шанс на великое будущее, — заявил Рубио.

По его словам, исключение Сирии из списка позволит снять ряд ограничений, привлечь международную торговлю и инвестиции, ускорить восстановление страны и открыть новую страницу в ее развитии.

— Стабильная и единая Сирия, живущая в мире с собой и своими соседями, отвечает интересам не только региона, но и всего мира, — отметил госсекретарь.

В ведомстве пояснили, что решение стало продолжением указа Дональда Трампа от 30 июня 2025 года о смягчении санкций против Сирии. При этом администрация США учла предпринятые сирийским правительством во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа меры по борьбе с терроризмом, а также официальные гарантии Дамаска о прекращении поддержки международных террористических организаций.

Ранее в среду Трамп встретился с Ахмедом аш-Шараа на полях саммита НАТО в Анкаре. Отвечая на вопрос журналистов о возможном исключении Сирии из списка государств-спонсоров терроризма, американский лидер сказал: «Думаю, да. Почему бы и нет? Он проделал отличную работу».

Сирия находится в американском списке государств — спонсоров терроризма с 1979 года. Этот статус предусматривает ограничения на предоставление американской помощи, финансовые операции и инвестиции. Решение об исключении страны из списка вступит в силу после обязательного периода рассмотрения в Конгрессе США.

Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом, став первым главой государства Европейского союза, побывавшим в Сирии после прихода к власти президента Ахмада аш-Шараа.