Сын получил пять лет тюрьмы за истязание пожилого отца в Туркестанской области

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Коссейит Шардаринского района, обвиняемого по двум статьям Уголовного кодекса РК — «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести лицу, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии» и «Истязание».

Как установлено в ходе судебного разбирательства, подсудимый на протяжении длительного времени применял физическое насилие к своему 70-летнему отцу с инвалидностью, который с 2020 года находился в тяжелом состоянии и испытывал серьезные трудности с передвижением и самообслуживанием.

— В результате побоев потерпевшему были причинены физические и психические страдания, а также вред здоровью средней тяжести, — сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Следствием установлено, что только в августе прошлого года Садакбаев не менее трех раз применял силу к пожилому отцу. Поводом для агрессии, по материалам дела, становилось то, что мужчина не мог самостоятельно передвигаться и обслуживать себя.

Жестокие действия были зафиксированы на видео соседями. Эти записи позже распространились в социальных сетях и вызвали общественный резонанс, после чего делом занялись правоохранительные органы.

Вина подсудимого была полностью доказана совокупностью доказательств: его собственными показаниями, свидетельскими показаниями, аудио- и видеоматериалами, а также заключениями судебно-медицинских экспертиз.

При этом суд подчеркнул, что полученные травмы квалифицированы как вред здоровью средней тяжести и не находятся в прямой причинно-следственной связи со смертью потерпевшего.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому 6 лет и 2 месяца лишения свободы.

Представитель потерпевшей стороны напротив ходатайствовал о смягчении наказания. Сам Садакбаев полностью признал вину, раскаялся и также просил суд учесть смягчающие обстоятельства.

При вынесении приговора суд учел отсутствие у подсудимого судимостей, признание вины, раскаяние, а также наличие несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге суд назначил Алмасу Садакбаеву окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Напомним, накануне суд выслушал последнее слово подсудимого, в котором он расплакался и заявил о полном признании вины и раскаянии.

Ранее Kazinform сообщал о задержании мужчины, эксгумации тела пожилого отца и направлении уголовного дела в суд после проведения судебно-медицинской экспертизы.