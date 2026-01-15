Подсудимый по делу об избиении пожилого отца выступил с последним словом в Туркестанской области

Последнее слово прозвучало в Жетысайском районном суде. По версии следствия, житель села Коссейит Шардаринского района на протяжении нескольких месяцев избивал и подвергал истязаниям своего 70-летнего отца.

Выступая перед судом, подозреваемый плакал, говорил эмоционально и сбивчиво. Он подчеркнул, что осознает тяжесть содеянного и не ищет оправданий своим поступкам.

— Я полностью признаю свою вину и искренне раскаиваюсь. Это сожаление останется со мной на всю жизнь. Я понимаю, что не имею права оправдываться, и прошу лишь справедливого решения суда. Мне тяжело осознавать, к чему привели мои поступки, — сказал Садакбаев.

Он отметил, что чувствует моральную ответственность перед семьей и особенно перед своими детьми.

— Мы не знаем, что будет завтра. Я глубоко сожалею о случившемся. Честно говоря, я уже не могу поднять голову. По сути, у меня нет на это права, — добавил подсудимый.

Обращаясь к казахстанцам, он попросил не проклинать его и выразил надежду на понимание.

— Я ошибся, это была человеческая слабость. Я прошу лишь добрых молитв. Мне тяжело говорить об этом, но я хочу быть рядом со своими детьми, заботиться о них. Я переживаю происходящее с болью в сердце, — продолжил он.

Подсудимый также сообщил, что семья пережила череду тяжелых утрат, сообщив о смерти матери и сестры. Он отметил и сложное материальное положение, из-за которого, по его словам, не было возможности нанять адвоката.

— Мы сильно выбились из сил, нам тяжело, мы сломлены. Все это легло на наши плечи. Я ни у кого ничего не прошу, лишь бы решение суда было справедливым, — заключил Алмас Садакбаев.

После последнего слова суд удалился в совещательную комнату. Окончательное решение будет оглашено позднее.

Ранее гособвинитель запросил для 41-летнего Алмаса Садакбаева наказание в виде шести лет и двух месяцев лишения свободы. Прокуратура настаивает, что подсудимый проявлял особую жестокость, причиняя отцу физические и моральные страдания. Ему предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса РК «Истязание» и «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

Как следует из материалов дела, пожилой мужчина в мае прошлого года был перевезен к сыну в тяжелом состоянии и нуждался в постоянном уходе. По данным следствия, только в августе подсудимый как минимум трижды применял к нему физическую силу. В ночь со 2 на 3 сентября родной отец подозреваемого скончался.

В ходе судебных прений младший брат подсудимого, признанный законным представителем потерпевшей стороны, попросил суд привлечь Алмаса Садакбаева к полной ответственности за истязание отца.

Со своей стороны подсудимый ходатайствовал о смягчении наказания, сославшись на раскаяние и наличие троих несовершеннолетних детей от первого брака, которым он выплачивает алименты.

Ранее Kazinform сообщал, что в Туркестанской области был задержан житель, подозреваемый в избиении родного отца. Позднее тело скончавшегося пенсионера было эксгумировано, назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело по факту смерти 70-летнего мужчины было направлено в суд.