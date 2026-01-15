Прокурор потребовал 6,2 года для подсудимого за избиение пожилого отца

Государственный обвинитель в ходе судебного заседания попросил назначить 41-летнему Алмасу Садакбаеву наказание в виде 6 лет и 2 месяцев лишения свободы. По данным обвинения, подсудимый проявлял особую жестокость по отношению к родному отцу, причиняя ему невыносимые физические и моральные страдания. Ему предъявлены обвинения по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан «Истязание», а также по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Как установлено в ходе судебного разбирательства, отец подсудимого, ныне покойный 70-летний Есиркеп Садакбаев, ранее проживал в доме другого своего сына. В мае прошлого года Алмас Садакбаев забрал отца к себе. При этом пожилой мужчина находился в тяжелом состоянии, имел серьезные проблемы со здоровьем и нуждался в постоянном уходе и особом внимании.

Однако, по материалам дела, только в августе обвиняемый три раза применял к отцу физическую силу, действуя с особой жестокостью и нанося вред его здоровью. В результате перенесенных истязаний и ухудшения состояния здоровья пожилой мужчина скончался в ночь со 2 на 3 сентября 2025 года.

— Прошу признать Алмаса Садакбаева виновным по пункту 1 части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы. Кроме того, прошу признать его виновным по пункту 3 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Путем полного сложения менее строгого наказания с более строгим прошу окончательно назначить наказание в виде 6 лет и 2 месяцев лишения свободы, — заявил в суде прокурор Шардаринского района Алмас Али.

В ходе судебных прений законный представитель потерпевшего, а также младший брат подсудимого Батыр Садакбаев обратился к суду с просьбой привлечь его старшего брата к ответственности за истязание их отца.

Со своей стороны Алмас Садакбаев и его защитник обратились к суду с ходатайством о смягчении наказания. Подсудимый полностью признал свою вину и заявил о раскаянии в содеянном. Он сообщил, что ранее состоял в браке, от первого брака у него имеются 3 несовершеннолетних ребенка, которым он выплачивает алименты. Также подсудимый попросил прощения у своих братьев и у всего общества за случившееся.

Сообщается, что 15 января в 11:00 в суде будет заслушано последнее слово подсудимого. После этого уголовное дело будет рассмотрено в совещательной комнате суда, по итогам чего будет оглашен судебный акт.

Ранее мы сообщали, что в Туркестанской области был задержан житель, подозреваемый в избиении и жестоком обращении с собственным отцом.

Позднее тело скончавшегося пожилого мужчины было эксгумировано, после чего была назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза.

Уголовное дело по факту смерти пожилого мужчины в городе Шардара было направлено в суд.