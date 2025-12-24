РУ
    Избиение отца сыном в Туркестанской области: дело передано в суд

    Расследование резонансного уголовного дела о смерти пожилого мужчины после жестоких побоев завершено. Материалы направлены в суд, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДП Туркестанской области

    По данным следствия, трагедия произошла в селе Коссейит Шардаринского района. 70-летний Есиркеп Садакбаев скончался в результате систематического физического насилия. Главным подозреваемым по делу проходит его сын.

    Задержанному вменяется часть 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

    До вынесения приговора он будет находиться под стражей в следственном изоляторе.

    Решение об аресте было принято после появления в социальных сетях видеозаписей с кадрами издевательств и начала официального расследования.

    Отдельное расследование ведется и в отношении супруги подозреваемого. Ее действия квалифицированы по пункту 3 части 2 статьи 109-1 Уголовного кодекса РК — побои в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного.

    Дети семьи временно переданы на попечение родственников.

    Напомним, резонанс вызвали видеозаписи, снятые соседями и опубликованные в соцсетях. На кадрах зафиксированы факты физического и психологического насилия в отношении пожилого мужчины. При этом, судя по видео, его невестка не предпринимала попыток остановить происходящее.

    После распространения видео материалы были переданы в правоохранительные органы. Однако к тому моменту пенсионера уже похоронили. Было принято решение об эксгумации тела и назначении судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

    Результаты экспертизы станут важной частью обвинения и дополнят доказательства по громкому делу.

